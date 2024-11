Polsat Box Go rozpieszcza widzów - sprawdź filmowe nowości listopada

Listopad w Polsat Box Go zapowiada się ekscytująco! Platforma streamingowa przygotowała dla widzów prawdziwą ucztę filmową, dodając do swojej biblioteki szereg nowości.

Już od 7 listopada można oglądać nową wersję kultowego komiksu "Kruk". Film przenosi nas do mrocznego i brutalnego świata, gdzie miłość i tragedia splatają się w nierozerwalny węzeł. Głównym bohaterem jest Eric Draven, utalentowany muzyk rockowy, który wraz ze swoją ukochaną Shelly pada ofiarą brutalnego napadu. Shelly ginie na miejscu, a Eric umiera w drodze do szpitala. Jednak śmierć nie jest końcem jego historii. Prowadzony przez tajemniczego kruka, Eric powraca z zaświatów, by pomścić śmierć swoją i swojej narzeczonej. Obdarzony nadprzyrodzonymi mocami i niezłomną wolą, staje się mścicielem, który sieje postrach wśród przestępców. W rolę Erica Dravena wciela się Bill Skarsgård, znany z roli Pennywise'a w horrorze "To".

Reklama

Nowe filmy na Polsat Box Go: Hrabia Monte Christo i Strange Darling online - gdzie obejrzeć?

Kolejną filmową perełką, która pojawi się w Polsat Box Go 8 listopada, jest wysoko oceniana europejska produkcja "Hrabia Monte Christo". Najnowsza adaptacja filmowa klasycznej powieści Aleksandra Dumasa, przenosząca na ekran ponadczasową opowieść o zdradzie, zemście i odkupieniu. Akcja filmu rozgrywa się w XIX-wiecznej Francji, gdzie poznajemy Edmonda Dantesa, młodego i ambitnego marynarza, którego życie wywraca się do góry nogami w dniu jego ślubu. Zostaje on fałszywie oskarżony o zdradę i skazany na dożywocie w niesławnym więzieniu na wyspie Monte Christo. Po latach spędzonych w odosobnieniu, Edmondowi udaje się uciec i odnaleźć ukryty skarb. Przybiera nową tożsamość – hrabiego Monte Christo – i wyrusza w podróż, by dokonać zemsty na tych, którzy go skrzywdzili. W rolę Edmonda Dantesa wciela się utalentowany Pierre Niney, znany z filmów takich jak "Yves Saint Laurent" czy "Frantz". Partnerują mu znakomici francuscy aktorzy, m.in. Anaïs Demoustier jako ukochana Edmonda, Haydée, oraz Pierre Arditi i Jacques Weber jako dwaj z trzech mężczyzn odpowiedzialnych za uwięzienie bohatera.

Na deser, 15 listopada, Polsat Box Go zaserwuje swoim widzom wybitnie dobry film "Strange Darling". To thriller psychologiczny, który zabiera nas w mroczną i zmysłową podróż w głąb ludzkiej psychiki. Willa Fitzgerald, znana z seriali "Scream" i "Reacher", wciela się w postać tajemniczej młodej kobiety, która po serii traumatycznych przeżyć trafia do odosobnionego motelu. Tam spotyka intrygującego mężczyznę, granego przez Kyle'a Gallnera ("American Sniper"), i wdaje się z nim w niebezpieczną grę uwodzenia i manipulacji.

Oprócz listopadowych premier, w Polsat Box Go można już oglądać inne ciekawe filmy. "Jutro będzie nasze", czyli włoski komediodramat, który w subtelny i poruszający sposób opowiada o życiu kobiety w patriarchalnym społeczeństwie. Delia, grana przez znakomitą Paolę Cortellesi ("Jak Bóg da"), to gospodyni domowa, która każdego dnia zmaga się z rutyną i oczekiwaniami otoczenia. "Matki równoległe" to hiszpański dramat w reżyserii Pedro Almodóvara, opowiadający historię dwóch kobiet, które rodzą dzieci w tym samym dniu. Film porusza tematy macierzyństwa, rodziny i tożsamości. W ofercie platformy znajduje się również oscarowy film "Parasite" - południowokoreański thriller, który w przewrotny sposób ukazuje problemy społeczne i klasowe.

Filmy polecane i nowości na Polsat Box Go