Blisko 80 filmów zniknie z VOD. Oglądajcie póki dostępne

Platforma streamingowa Max szykuje się na późne jesienne porządki. Z biblioteki zniknie blisko 80 filmów i seriali, a wśród nich prawdziwe perełki kina. Fani dobrego filmu będą musieli pożegnać się z takimi hitami jak "Joe Black", "Milczenie owiec", "Fargo", "Split", "Barry Seal: Król przemytu" czy serial "Ogrodnicy". Jeśli jeszcze nie widzieliście tych produkcji, to ostatni dzwonek, by nadrobić zaległości.

Wspomniany przeze mnie "Joe Black" to opowieść o miłości, śmierci i życiu. W rolę tytułowego bohatera, który przybiera postać przystojnego młodzieńca, wciela się Brad Pitt. Do świata śmiertelników przybywa on, by poznać smak życia u boku Williama Perrisha (Anthony Hopkins), potężnego magnata medialnego. W jego domu Joe Black zakochuje się w córce Williama, Susan (Claire Forlani). Innym klasykiem jest "Milczenie owiec" - trzymający w napięciu thriller psychologiczny, który na stałe wpisał się w historię kina. Clarice Starling (Jodie Foster), młoda agentka FBI, próbuje schwytać seryjnego mordercę Buffalo Billa. By poznać jego sposób działania, zwraca się o pomoc do Hannibala Lectera (Anthony Hopkins), genialnego psychiatry i kanibala. Film Jonathana Demme to majstersztyk gatunku, wspominany do dzisiaj jako jeden z najlepszych.

"Fargo" to kultowy film braci Coen, który doczekał się również serialowej adaptacji (notabene, naprawdę wart uwagi, szczególnie teraz jesienno-zimową porą). Akcja filmu rozgrywa się w zaśnieżonej Minnesocie, gdzie Jerry Lundegaard (William H. Macy), sprzedawca samochodów, wpada w tarapaty finansowe. By zdobyć pieniądze, zleca porwanie własnej żony. Sprawy jednak szybko wymykają się spod kontroli, a na miejscu zbrodni pojawia się ciężarna policjantka Marge Gunderson (Frances McDormand). "Fargo" to czarny humor, absurdalne sytuacje i niezapomniane postacie, ale tak jak pisałem, sięgnijcie też po wersję serialową.

"Split" to psychologiczny horror M. Night Shyamalana, w którym James McAvoy wciela się w mężczyznę o 23 osobowościach. Kevin porywa trzy nastolatki i więzi je w piwnicy. Dziewczyny muszą stawić czoła nie tylko swojemu porywaczowi, ale również jego mrocznym alter ego. Film trzyma w napięciu do ostatnich minut i zaskakuje nieoczekiwanym zwrotem akcji. Co ciekawe, McAvoy przejął tę rolę kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć, ale jak widać nie przeszkodziło mu to w pokazaniu swojego talentu aktorskiego. "Barry Seal: Król przemytu" to natomiast oparta na faktach historia pilota Barry'ego Seala (Tom Cruise), który w latach 80. XX wieku pracował dla CIA i kartelu z Medellin. Seal przemycał broń dla Contras i kokainę do USA, prowadząc podwójne życie i narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Wśród usuwanych tytułów jest też raczej mało znany serial "Ogrodnicy". Ten miniserial kryminalny, który opowiada historię Susan i Christophera Edwardsów, spokojnego małżeństwa z Nottingham, został nakręcony w wyjątkowy sposób i przykuwa uwagę nie tylko historią, ale także sposobem realizacji. Pewnego dnia policja odkrywa w ogrodzie głównych bohaterów ciała rodziców Susan. W rolach głównych Olivia Colman i David Thewlis. To tylko niektóre z filmów i seriali, które wkrótce znikną z platformy Max. Warto więc zerknąć poniżej na pełną listę, by móc niedługo nadrobić zaległości, zanim będzie za późno!

Max usuwane filmy i seriale - lista

Poniższe tytuły zostały oznaczone jako do usunięcia. Istnieje szansa, że platforma przedłuży na nie licencję i wrócą do katalogu szybciej, niż sądzimy.

Mali ludzie, wielka rodzina – do 9 listopada 2024

– do 9 listopada 2024 Rycerze Zodiaku – do 10 listopada 2024

– do 10 listopada 2024 Niezapomniane zbrodnie – do 11 listopada 2024

– do 11 listopada 2024 Folklor – do 13 listopada 2024

– do 13 listopada 2024 Wróg doskonały – do 14 listopada 2024

– do 14 listopada 2024 Szpieg, którego nie było – do 14 listopada 2024

– do 14 listopada 2024 Wonder Woman – do 15 listopada 2024

– do 15 listopada 2024 65 – do 16 listopada 2024

– do 16 listopada 2024 Osiem gór – do 17 listopada 2024

– do 17 listopada 2024 Rock & Roll Hall of Fame – ceremonia 2021 – do 19 listopada 2024

– do 19 listopada 2024 Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec – do 22 listopada 2024

– do 22 listopada 2024 Shazam! Gniew bogów – do 22 listopada 2024

– do 22 listopada 2024 Zaginiona – do 23 listopada 2024

– do 23 listopada 2024 Miłość na nowo – do 24 listopada 2024

– do 24 listopada 2024 Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Barry Seal: Król przemytu – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Pola magnetyczne – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Ostatni klient – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Dickens na Święta – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Alleluja – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Halloween – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Witamy na Hawajach – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Tate - mały geniusz – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Joe Black – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Blue Velvet – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Milczenie owiec – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Yang – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Bestia musi umrzeć – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Morderca z Pembroke – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Zachwyt – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Przełamując lody – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Buldog – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Jane – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Spójrz na mnie – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Ludzkie dzieci – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Życzenie śmierci – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Fargo – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Świąteczna magia dla każdego – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Bar dobrych ludzi – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Za blisko – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Ostatni promień słońca – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Hannibal – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Split – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Menu – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Duchy Inisherin – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Kolejny film o Boracie – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Co widzimy, patrząc w niebo? – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Jurassic World: Upadłe królestwo – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Zakaz wstępu dla psów i Włochów – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Święta na farmie – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Reedukacja Molly Singer – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Żona deszczu – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Authentik – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Dziewczyna, która latała – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Uderz w bęben – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Sumienie Josepha Chambersa – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Korek – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Sabaya i jej kino – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Szóste dziecko – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Hot Summer Nights – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Park Jurajski – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Zaginiony Świat: Park Jurajski – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Park Jurajski III – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Magiczne pierniki – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Jurassic World – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Men – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Wszystkie Stare Noże – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Ława przysięgłych – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Ben-Hur – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Plotkara – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Miłość od kuchni – do 30 listopada 2024

– do 30 listopada 2024 Magic Mike: Ostatni taniec – do 1 grudnia 2024

– do 1 grudnia 2024 Ogrodnicy – do 6 grudnia 2024

– do 6 grudnia 2024 MasterChef – do 7 grudnia 2024