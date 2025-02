Polsat Box Go: bogactwo filmowych historii dla każdego widza

Polsat Box Go to platforma streamingowa, która w swojej ofercie posiada szeroki wybór filmów, zaspokajając gusta nawet najbardziej wymagających kinomanów. Od dramatów poruszających najgłębsze emocje, przez trzymające w napięciu thrillery, po komedie, które rozbawią do łez – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przyjrzyjmy się bliżej ofercie filmowej Polsat Box Go, która kryje w sobie prawdziwe perełki.

Sezon Oscarowy trwa w najlepsze - te filmy trzeba znać

W kategorii "Filmy Oscarowe" - jak sama nazwa wskazuje - możemy znaleźć filmy, które zostały nagrodzone lub nominowane do Oscarów. Na początku polecamy "Konklawe", czyli trzymający w napięciu thriller, który przenosi nas za zamknięte drzwi Watykanu, gdzie kardynałowie wybierają nowego papieża. Film w reżyserii Edwarda Bahlera to opowieść o intrygach i walce o władzę, ukazujący wydarzenia, których świadkami będą tylko uczestnicy tytułowego zgromadzenia. W ostatnich miesiącach nie dało się nie usłyszeć o “Substancji”. Film opowiada o kobiecie, która decyduje się poddać eksperymentalnemu zabiegowi, który ma ją odmłodzić. Nietypowa opowieść o obsesji na punkcie piękna i młodości w reżyserii Coralie Fargeat potrafi wzruszyć, rozbawić i zirytować. "Wieloryb" natomiast opowiada o otyłym mężczyźnie, który próbuje nawiązać kontakt ze swoją córką. Film w reżyserii Darrena Aronofsky'ego skupia się na samotności i poszukiwaniu akceptacji, a w roli głównej występuje wracający do wielkiego grania Brendan Fraser.

Z poprzednich lat bez wątpienia warto wspomnieć "Anatomię upadku" - francuski, wnikliwy dramat sądowy, który opowiada o kobiecie oskarżonej o zabójstwo swojego męża. Film w reżyserii Justine Triet to studium małżeństwa i tajemnic, które skrywają się za fasadą idealnego związku. Brzmi banalnie, ale całość podana jest wyśmienicie, z dobrym wyczuciem i z ciągłym napięciem. Bardzo ważnym filmem jest też "Strefa interesów". Poruszający dramat, który opowiada o życiu komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz i jego rodziny. Film w reżyserii Jonathana Glazera to wstrząsający obraz Holokaustu, a czujne oko dostrzeże jak był kręcony - wiele scen zrealizowano przy użyciu kilku kamer nagrywających jednocześnie w różnych lokalizacjach, by zachować ciągłość i zgodność wydarzeń na pierwszym oraz drugim planie. Produkcją, która mogła Wam natomiast umknąć jest "Obsesja". To thriller psychologiczny, który opowiada o mężczyźnie, który popada w obsesję na punkcie młodej kobiety. W obsadzie znalazły się znakomite Julian Moore i Natalie Portman.

Kuratorzy dobrego kina - tytuły, które trzeba znać

W kategorii "Kuratorzy dobrego kina" znajdziemy starannie wyselekcjonowane filmy, które zyskały już uznanie krytyków i publiczności. "W trójkącie" to satyryczna komedia, która dekonstruuje współczesne społeczeństwo, ukazując perypetie bogatych i wpływowych osób na luksusowym jachcie. Film w reżyserii Rubena Östlunda, znanego z "The Square", bawi i zmusza do refleksji nad kondycją ludzką. W rolach głównych występują m.in. Woody Harrelson i Harris Dickinson. "Bulion i inne namiętności" to natomiast zmysłowy dramat, który przenosi nas w świat wyrafinowanej kuchni i namiętnych relacji. Film opowiada o losach szefa kuchni, który zakochuje się w kobiecie, która przychodzi na jego kurs gotowania. Tutaj w rolach głównych występują Juliette Binoche i Benoît Magimel.

W zupełnie innym klimacie jest "Nigdy cię tu nie było" - mroczny thriller psychologiczny, w którym Joaquin Phoenix wciela się w rolę weterana wojennego, który próbuje odnaleźć się w życiu po powrocie z misji. Film w reżyserii Lynne Ramsay to wnikliwe studium traumy i samotności w ramach mocnego kina. Objawieniem w kinach był trzymający w napięciu dramat "Do granic", który opowiada o parze obcokrajowców przybywających do USA. Podczas przekraczania granicy zaczynają się jednak problemy. Film nie opuszcza lotniska, a klaustrofobiczna atmosfera udziela się podczas seansu.

Wśród kultowych tytułów jest też. "Parasite" zdobył m.in. Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. To czarna komedia, która opowiada o losach dwóch rodzin, których losy splatają się w nieoczekiwany sposób. Film w reżyserii Bong Joon-ho to inteligentna satyra, która porusza ważne tematy społeczne, a całość podana jest w klimatycznej formie.

Klub konesera, czyli nieoczywiste perły kina

"Klub konesera" to kategoria, w której znajdziemy filmy artystyczne, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom ambitnego kina. "Gunda" to niezwykły dokument, który przenosi nas w świat wiejskiego życia, ukazując losy świni o imieniu Gunda i jej prosiąt. Film w reżyserii Victora Kossakovsky'ego to poetycka opowieść o naturze i życiu.

Do polecanych produkcji można też zaliczyć "120 uderzeń serca" - film opowiada o walce aktywistów z epidemią HIV/AIDS w latach 80. we Francji. Film w reżyserii Robina Campillo to hołd dla ludzi, którzy nie poddali się w obliczu śmiertelnej choroby. "Oficer i szpieg" to historyczny dramat, który opowiada o aferze Dreyfusa, która wstrząsnęła Francją na przełomie XIX i XX wieku. Film w reżyserii Romana Polańskiego pokazuje działanie mechanizmów za kulisami władzy i manipulacje.

Inne kolekcje warte uwagi: Kryminały, które napisało życie, W głowie się nie mieści (dokumenty, tajemnice), Nowe Horyzonty (festiwal)

Oprócz wymienionych kategorii, w ofercie Polsat Box Go znajdziemy również inne kolekcje, takie jak "Kryminały, które napisało życie", "W głowie się nie mieści (dokumenty, tajemnice)" oraz "Nowe Horyzonty (festiwal)". Są to zbiory filmów, które z pewnością zainteresują fanów gatunków takich jak kryminał, dokument i kino artystyczne.

Polsat Box Go to platforma, która oferuje szeroki wybór filmów dla każdego widza. Dzięki bogatej ofercie, każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od swoich preferencji gatunkowych.

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box Go