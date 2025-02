Jak skrócić ścieżkę zakupową i zwiększyć sprzedaż?

Większa konwersja dzięki uproszczonemu procesowi zakupowemu

Zbyt długi i skomplikowany proces finalizacji zamówienia to jedna z głównych przyczyn porzucania koszyków przez klientów. Użytkownicy często rezygnują z zakupu, jeśli muszą zakładać konto, wypełniać długie formularze lub wielokrotnie podawać dane płatnicze.

Dzięki InPost Pay wszystkie te bariery zostają wyeliminowane. Klient może sfinalizować transakcję kilkoma kliknięciami – bez konieczności ponownego wpisywania swoich danych czy logowania się do kolejnych systemów. Płatności i wybór dostawy odbywają się w jednym miejscu – w aplikacji InPost Mobile.

Mniej porzuconych koszyków – większe zyski dla sklepu

Porzucone koszyki to problem, z którym boryka się niemal każdy sklep internetowy. Klienci często dodają produkty do koszyka, ale ostatecznie nie dokonują płatności. Najczęstsze powody? Brak preferowanej metody płatności, zbyt długi czas finalizacji zakupu, konieczność ponownego podawania danych lub po prostu zapomnienie o zamówieniu.

InPost Pay pomaga w ograniczeniu liczby porzuconych koszyków, ponieważ:

✅ Umożliwia szybką finalizację transakcji – brak konieczności wpisywania danych za każdym razem.

✅ Proponuje przy zakupach zapisane wczesniej ulubione metody płatności i dostawy – klient nie musi ponownie wybierać opcji, które preferuje.

✅ Przypomina o niedokończonych zakupach – aplikacja InPost Mobile wysyła powiadomienia, które zachęcają do dokończenia transakcji.

To wszystko sprawia, że użytkownicy rzadziej rezygnują z zakupu na ostatnim etapie, a sklep może liczyć na większe przychody.

Wygoda i zadowolenie klientów – klucz do ich lojalności

Lojalność klientów w e-commerce to nie tylko jakość produktów, ale także ich doświadczenie zakupowe. Im prostsza, szybsza i bardziej intuicyjna ścieżka zakupowa, tym większa szansa, że użytkownik wróci po kolejne zakupy.

Dzięki InPost Pay klienci mogą korzystać z ulubionych metod płatności, takich jak:

Karta płatnicza

BLIK

Apple Pay i Google Pay

Szybki przelew

Dodatkowo, ich ulubione formy dostawy są podpowiadane podczas zakupów, co oznacza, cały proces jest jeszcze szybszy. Klient może zamówić przesyłkę do:

automatu Paczkomat® InPost

Kuriera

PaczkoPunktu

Takie rozwiązania sprawiają, że użytkownicy czują się komfortowo i chętniej wracają do sklepów oferujących InPost Pay.

Możliwość dotarcia do nowych klientów

Wdrożenie InPost Pay to nie tylko wygoda dla obecnych klientów, ale również możliwość dotarcia do nowych użytkowników. Sklepy, które zdecydują się na integrację z usługą, są promowane w aplikacji InPost Mobile. To ogromna szansa na zwiększenie widoczności sklepu i dotarcie do nowych odbiorców, którzy mogą stać się lojalnymi klientami. Dzięki obecności w zakładce „Zakupy”, e-sklepy mogą liczyć na dodatkowy ruch i wzrost zainteresowania ofertą.

