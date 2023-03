Walka o dostęp do półprzewodników staje się coraz bardziej zacięta. Amerykanie za wszelką cenę nie chcą dopuścić, by Chiny były w stanie produkować nowoczesne procesory. Pisałem o tym m.in. w tym tekście.

Ostatni etap układanki

Właśnie procesory są ostatnią rzeczą której brakuje komunistycznemu państwu by stać się prawdziwą światową potęgą. Jeśli straciłyby do nich dostęp, cała ich militarna i technologiczna siła znika. Właśnie dlatego Chinom tak zależy na Tajwanie i z tego samego powodu bronią go Stany Zjednoczone. Oczywiście chodzi o fabrykę TSMC w której wytwarza się procesory. Chiny jednak zdają sobie sprawę, że sama linia produkcyjna to za mało. Żeby utrzymać produkcję potrzebna jest też np. współpraca z firmami serwisującymi sprzęt. W tym przypadku chodzi o holenderski ASML. Problem w tym, że doskonale zdają sobie z tego sprawę amerykanie. A kilka tygodni temu amerykańska administracja wymusiła m.in. na rządzie Holandii, by ten zakazał producentowi robienia jakichkolwiek interesów z Chinami.

Koreańczycy zwiększą produkcję

Drugą po Tajwanie potęgą w produkcji półprzewodników jest Korea. Tu Amerykanie mogą spać spokojnie, bo to największy sojusznik USA i nikomu nie przyjdzie tam do głowy, by na własną rękę robić interesy z Chinami. Jednak z powodu niepewnej sytuacji na Tajwanie, Koreańczycy postanowili teraz mocniej zainwestować w produkcję półprzewodników. Zresztą sam TSMC też nie może być pewny przyszłości swoich fabryk na wyspie i zapowiedział pod koniec zeszłego roku budowę kolejnych, zlokalizowanych w Arizonie w Stanach Zjednoczonych.

Jak donosi serwis BBC news Koreańczycy chcą zainwestować aż 238 mld dolarów w budowę pięciu fabryk. Oczywiście Samsung dostanie dofinansowanie od państwa. W wyniku inwestycji powstanie gigantyczne Centrum produkcji półprzewodników.

Źródło: Depositphotos

Będzie ono zlokalizowane w prowincji Gyeonggi niedaleko Seulu. Ma być wzorowane na modelu, który sprawdził się na Tajwanie. Tam wokół fabryk powstały parki naukowe, które przyciągnęły z kolei mnóstwo firm z branży.

„Mega klaster będzie kluczową bazą całego ekosystemu półprzewodników” – poinformowało w środę Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Południowej. W oświadczeniu napisano również, że powstanie fabryk to dla Korei „skok naprzód jako wiodący kraj w środku ostrej globalnej konkurencji w zaawansowanych gałęziach przemysłu”.

Chiny ciągle gonią

W tym momencie Chiny w fabrykach firmy SMIC są w stanie wytwarzać chipy w procesie 7 nanometrów. To i tak dużo skok jakościowy, wcześniej było to 14 nm. Nadal jednak mają sporo do nadrobienia, TSMC produkuje chipy w 4 nm i ma rozpocząć produkcję w 3 nm. Podobnie założenia miał Samsung, jednak na razie wstrzymano przejście na technologię 3 nm ze względu na zbyt dużą ilość procesorów które nie przechodziły kontroli jakości.

Źródło: Samsung

