Połowa miejsc w pierwszej 10 najlepiej sprzedających się smartfonów należy do jednego producenta. Zgadniesz którego?

Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez Counterpoint Research, applowski iPhone 16 był najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie w pierwszym kwartale 2025 roku. Tuż za nim uplasowały się kolejne modele od Apple. Debiutujące minionej jesieni iPhone 16 Pro Max i iPhone 16 Pro, a za nimi... wydany w 2023 roku iPhone 15. Jeżeli ktokolwiek potrzebował twardych dowodów, to myślę, że właśnie je dostał. Apple wciąż dominuje na rynku mobilnym. Tuż za zestawem iPhone'ów znalazło się miejsce dla (skądinąc bardzo udanego) Samsunga Galaxy A16 5G. Wielu zaskoczyć może jak daleko na liście uplasował się model, który rzekomo jest spełnieniem marzeń użytkowników: iPhone 16 Plus.

Zero zaskoczenia. Mamy powtórkę z zeszłego roku

Jeżeli śledzicie takie raporty, to prawdopodobnie doskonale pamiętacie, że w analogicznym okresie 2024 roku to iPhone 15 Pro Max zajmował pozycję lidera sprzedaży, wyprzedzając tym samym tańszy model w ówczesnej ofercie: iPhone 15. Apple konsekwentnie wymazuje wielkie różnice między podstawowymi modelami, a wariantami Pro. Zostawia kilka sztuczek dla najbardziej wymagających użytkowników, ale co by nie mówić: wszystkie ze sprzętów oferują wydane, wysokiej jakości układy, solidne ekrany, doskonałe aparaty fotograficzne (choć "podstawowe" warianty mają zawsze o jeden obiektyw mniej). Tegoroczne modele Pro, jak to mają w zwyczaju od trzynastek, mają asa w rękawie w postaci ekranu z odświeżaniem 120 hz. Nawet totalne nowości w ostatnich latach - jak dedykowany przyciski do sterowania aparatem - trafiają równolegle zarówno do droższych, jak i tańszych modeli.

Na liście dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów w pierwszym kwartale tego roku znalazło się aż pięć modeli od Apple. Oprócz czterech liderów, dość daleko - bo aż na dziesiątym miejscu - znalazł się iPhone 16 Plus. Z kolei Samsung Galaxy S25 Ultra, będący flagowcem i obok Pixeli jednym z najważniejszych modeli z Androidem na pokładzie, uplasował się dopiero na siódmym miejscu. Poza tym czekają na nas modele ze średniej i niższej półki.

Co z tanim iPhonem? Ten radzi sobie zaskakująco dobrze!

Skoro tyle na liście budżetowców, to pewnie wielu zastanawia się co z iPhone 16e, czyli najtańszym iPhonem w ofercie? Cóż - nie ma go na poniższym zestawieniu, bo sprzęt trafił do sprzedaży dopiero w marcu tego roku. Jednak patrząc na miesięczne zestawienie - radzi sobie całkiem nieźle, udało mu się wspiąć na szóste miejsce. Kto wie, może w przyszłym kwartale uda mu się wspiąć wyżej na liście również ogólnej sprzedaży. Chociaż patrząc na powyższe zestawienie wyraźnie widać, że użytkownicy preferują jednak droższe modele od Apple. Zaskoczeni?