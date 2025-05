Aplikacje dla gitarzystów to dzisiaj prawdziwy "gamechanger"! Znasz wszystkie te narzędzia?

Najlepsze aplikacje dla gitarzystów

Aplikacje mobilne dla gitarzystów to dziś prawdziwy gamechanger: od strojenia, przez naukę utworów, po nagrywanie własnych riffów. W tym artykule przyjrzymy się najciekawszym narzędziom, które pomogą Cogarnąć gitarowy świat.

Aplikacje dla gitarzystów to już nie tylko proste stroiki czy tabulatury. W Google Play i App Store nie brakuje narzędzi, które łączą naukę, praktykę i kreatywność. Dzięki nim możesz mieć w kieszeni wirtualnego nauczyciela, bibliotekę akordów i podkłady muzyczne na każdą okazję. Znajdziemy je zarówno na Androidzie, jak i iOS. Niektóre oferują też funkcje offline, co może być istotne, gdy schodzisz na salę prób w podziemiach jakichś magazynów. W tym zestawieniu znajdziesz aplikacje zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych muzyków.

GuitarTuna – strojenie i nie tylko

Zacznijmy od klasyka, który ma ponad 100 milionów pobrań w samym tylko Google Play i nie bez powodu jest numerem jeden wśród stroików. GuitarTuna to aplikacja, którą każdy gitarzysta powinien mieć na telefonie. Strojenie jest banalnie proste – szarpiesz strunę, a narzędzie w czasie rzeczywistym pokazuje, jaki dźwięk rozpoznało i czy trzeba coś dostroić. Działa nie tylko z gitarą, ale też z ukulele, basem czy skrzypcami, a do tego oferuje ponad 398 strojów, w tym te bardziej niestandardowe. Co ciekawe, GuitarTuna to nie tylko stroik. Znajdziesz tu bibliotekę akordów, tabulatury do ponad 20 tysięcy utworów i podstawowe lekcje dla początkujących. Jest też metronom i gry rytmiczne, które pomagają ćwiczyć timing. Darmowa wersja spokojnie wystarczy na start.

Yousician – twój osobisty nauczyciel

Yousician to prawdziwy kombajn dla tych, którzy chcą się uczyć gry od podstaw albo podszlifować umiejętności. Aplikacja działa jak interaktywny nauczyciel: słucha, jak grasz, i daje feedback w czasie rzeczywistym. Używa mikrofonu w telefonie, żeby analizować twoją grę, więc nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu. Lekcje są podzielone na poziomy – od totalnych nowicjuszy po zaawansowanych shredderów. Co bardzo fajne, Yousician stawia na naukę przez zabawę. Zamiast suchych ćwiczeń dostajesz utwory, które znasz – od klasyków rocka po współczesne hity. W bibliotece jest ponad 1500 piosenek i setki tutoriali wideo, które pokazują, jak poprawnie chwycić akord czy zagrać solo. Jest też tryb gry, który przypomina Guitar Hero.

Ultimate Guitar – biblia tabulatur

Jeśli kiedykolwiek szukałeś(-aś) tabulatur w sieci, na pewno trafiłeś(-aś) na Ultimate Guitar. Ich aplikacja to prawdziwa skarbnica wiedzy – ponad milion tabulatur i akordów do piosenek z każdego gatunku. Od Metalliki po Billie Eilish – znajdziesz tu naprawdę wszystko. Aplikacja pozwala odtwarzać tabulatury w czasie rzeczywistym, zmieniać tonację czy tempo, co jest mega pomocne przy nauce trudniejszych kawałków. Oprócz tabulatur Ultimate Guitar ma wbudowany stroik, metronom i bibliotekę akordów. Wersja premium (ok. 20-40 zł miesięcznie) odblokowuje funkcje jak pobieranie tabulatur offline czy bardziej zaawansowane lekcje.

Fender Play – nauka z klasą

Fender to marka, której nie trzeba przedstawiać żadnemu gitarzyście. Ich aplikacja, Fender Play, to propozycja dla tych, którzy cenią jakość i prostotę. Skierowana głównie do początkujących, oferuje zwięzłe lekcje, które trwają od 3 do kilkunastu minut. Możesz uczyć się akordów, riffów czy nawet teorii muzyki, a wszystko podane w przystępny sposób. Mamy też sekcję dla bardziej zaawansowanych muzyków, z lekcjami na temat trudniejszych technik gry. Fender Play wyróżnia się opcjami personalizacyjnymi. Wybierasz swój cel (np. granie rocka czy folku), a algorytm układa dla ciebie ścieżkę nauki. Biblioteka utworów jest spora, choć bardziej skupiona na klasyce rocka i bluesa.

AmpliTube – twój przenośny wzmacniacz

AmpliTube to ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią eksperymentować z brzmieniami. Aplikacja zamienia twój telefon w wirtualny wzmacniacz i pedalboard. Trzeba jednak wyposażyć się w interfejs typu iRig. Gdy podłączymy gitarę do smartfona za jego pomocą, możemy korzystać z symulacji różnych brzmień. Aplikacja pozwala też nagrywać swoje pomysły. Na pewno nie jest to rozwiązanie studyjno-koncertowe, ale może sprawdzić się w podróży, gdy chcemy przetestować jakieś riffy z konkretnymi brzmieniami. AmpliTube oferuje też podkłady muzyczne czy metronom.

Chordify – akordy w sekundę

Chordify to aplikacja dla tych, którzy chcą szybko rozpracować akordy do ulubionych kawałków. Wklejasz link z YouTube, a algorytm analizuje utwór i wyświetla chwyty w podziale na takty. Narzędzie nie zawsze jest w 100% dokładne, więc warto weryfikować akordy, ale i tak pozwala zaoszczędzić trochę czasu. Chordify to na pewno świetne narzędzie dla tych, którzy grają przy ognisku albo chcą szybko ogarnąć nowy utwór na imprezie ze znajomymi.

Songsterr – tabulatury z playbackiem

Songsterr to kolejna perełka dla fanów tabulatur, ale z nieco innym podejściem do tematu, niż Ultimate Guitar. Aplikacja oferuje ponad 800 tysięcy tabulatur i akordów, ale jej największym atutem jest funkcja odtwarzania. Możesz słuchać, jak brzmi dany utwór, i śledzić tabulaturę w czasie rzeczywistym, co ułatwia naukę. Dodatkowo masz możliwość wyciszania ścieżek (np. gitary prowadzącej), żeby grać razem z podkładem. Darmowa wersja pozwala na przeglądanie tabulatur, ale to wariant premium daje dostęp do pełnego odtwarzania i funkcji offline. Songsterr to idealny wybór dla tych, którzy lubią uczyć się przez słuchanie i chcą mieć podkład zawsze pod ręką.

Justin Guitar – nauka od mistrza

Justin Guitar to aplikacja stworzona przez Justina Sandercore’a, jednego z najpopularniejszych nauczycieli gitary działających online. Jego lekcje na YouTube wygenerowały miliony wyświetleń, a aplikacja jest przedłużeniem tego, co oferuje na swojej stronie. Znajdziesz tu strukturalny kurs dla początkujących, który prowadzi cię krok po kroku przez podstawy – od strojenia po granie prostych utworów. Są też lekcje dla średnio zaawansowanych, które uczą bardziej złożonych technik. Możesz tu śledzić swoje postępy, a lekcje są podane w sposób, który nie przytłacza. Są darmowe treści, ale niektóre kursy wymagają subskrypcji.

Moises – oddziel gitary od reszty utworu

Moises to narzędzie, które zdobywa coraz większą popularność wśród gitarzystów, bo robi coś, co kiedyś wydawało się magią. Dzięki sztucznej inteligencji potrafi rozdzielić ścieżki w dowolnym utworze. Możesz wyciszyć wokal, perkusję czy bas i grać tylko z gitarowym podkładem (albo bez niego). To idealne narzędzie do ćwiczenia solówek czy improwizacji z ulubionymi kawałkami. Aplikacja pozwala też zmieniać tempo i tonację bez utraty jakości dźwięku, co przydaje się przy nauce trudniejszych partii. Darmowa wersja ma ograniczenia (np. limit 5 utworów miesięcznie). Moises to świetny wybór dla tych, którzy chcą rozłożyć utwór na czynniki pierwsze i ćwiczyć w swoim tempie.