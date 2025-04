Musk zabija Tesle. Sprzedaż w 2025 roku spadła o 50 tys. sztuk

Od początku roku akcje Tesli potaniały o ponad 30%, a jej największy udziałowiec, Elon Musk, stracił w ten sposób około 100 mld USD ze swojej fortuny. Nie robi to jednak na nim wrażenia, bo nadal forsuje swoje pomysły, które doprowadzają do bojkotu Tesli przez coraz szerszą grupę osób. W Europie w pierwszych dwóch miesiącach Tesla zanotowała spadek sprzedaży nawet rzędu 40%, więc wszyscy oczekiwali, że wyniki globalne będą kiepskie. Niestety dla amerykańskiej spółki, jest gorzej niż szacowali analitycy.

Tesla notuje ogromny spadek sprzedaży

W pierwszym kwartale 2025 roku Tesla wyprodukowała tylko nieco ponad 362 tys. samochodów, z czego 345 tys. stanowiły modele 3 i Y. W tym samym czasie sprzedano tylko 336 tys. pojazdów, w tym niespełna 324 tys. sztuk modeli 3 i Y oraz 12 881 sztuk modelu S, X oraz Cybertrucka. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej Tesla sprzedała ponad 386 tys. pojazdów, czyli o 50 tys. samochodów więcej. Znacząco większa była również produkcja, która sięgnęła 433 tys. sztuk, to o ponad 70 tys. więcej niż w ostatnich trzech miesiącach.

Na wynik ten miał oczywiście wpływ fakt, że fabryki Tesli w Szanghaju oraz Berlinie przechodziły modernizację związaną z przygotowaniem do produkcji odświeżonej wersji Modelu Y, ale wyniki i tak są dużo poniżej oczekiwań analityków. Są o 13% gorsze niż w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku oraz aż o ponad 20% gorsze niż w takim samym okresie w 2023 roku. Co więcej zostały osiągnięte w sytuacji gdy najwięksi konkurenci na amerykańskim rynku notują wzrosty sprzedaży. Wygląda na to, że bojkot Tesli ma pewien wpływ na sprzedaż samochodów, nawet jeśli Elon Musk stara się zaklinać rzeczywistość.

Co ciekawe giełda zareagowała na te wyniki raczej spokojnie. Akcje Tesli rosną w tej chwili o niemal 5%, więc wygląda na to, że inwestorzy spodziewali się jeszcze gorszych danych. Wszyscy jednak zapewne czekają na to co powie Donald Trump, który szykuje się dzisiaj do ogłoszenia nowych ceł na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych.

źródło: Tesla