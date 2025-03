Polacy odmienią każdy posiłek, a wystarczy do tego tylko zdjęcie

Fitatu, polska aplikacja z ponad 1,5 mln aktywnych użytkowników, wprowadziła nową funkcję umożliwiającą oszacowanie wartości kalorycznej posiłku w prostszy sposób niż kiedykolwiek. To rozwiązanie może zrewolucjonizować twoje nawyki zdrowego odżywiania, oferując dostępność oraz wygodę w monitorowaniu diety. Wszystko przy pomocy jednego zdjęcia.

Czy było kiedykolwiek łatwiej? Polska firma dostarcza przydatne narzędzie

Funkcja szacowania kalorii ze zdjęcia jest dostępna w ramach planu Fitatu Premium+AI, łączącego najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji z pełnym dostępem do funkcji aplikacji. Algorytm wykorzystujący AI rozpoznaje składniki posiłku i oblicza ich wartość odżywczą, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych. Wygodne rozwiązanie Fitatu to prawdziwe zbawienie dla każdego, kto jak ja po prostu nie jest w stanie zrobić sobie rutyny z ręcznego wprowadzania elementów posiłku. Użytkownicy wykonują zdjęcie potrawy, a sztuczna inteligencja zrobi resztę za nas.

Jak zapewnia CEO firmy Wojciech Wrzaskał, dzięki tej technologii każdy może w wygodny sposób zarządzać dietą i nie marnować czasu na nudny obowiązek. Wystarczy po prostu zdjęcie posiłku. Co trzeba przyznać, wydaje się być naturalnym kroku w rozwoju aplikacji, która dzięki temu staje się bardziej intuicyjna i dostępna dla wszystkich dbających o swoją rutynę.

Mimo dobry chcęci, trzeba jednak mieć w pamięci, że jest to wciąż rozwiązanie bazujące na stale się rozwijającej technologii. Przez to nie zawsze otrzymamy idealny wyniki, ale twórcy zadbali o to, aby aplikacja umożliwiała edycję wagi oraz zmianę komponentów dania. Użytkowników też się zapewnia, że appka się uczy naszych zwyczajów, podkręcając algorytmy na podstawie interakcji z innymi użytkownikami. Nowa funkcjonalność będzie zbawieniem szczególnie dal foodies, którzy lubią wyskoczyć, zjeść na miasto, lecz do tej pory czuli ograniczenia związane z trudnością kontroli przyjmowanych kalorii. Dzięki Fitatu AI konsumenci nie muszą zgadywać kaloryczności posiłków ani szukać informacji w internecie – wystarczy zdjęcie.

W końcu można wyluzować poza domem

Co mnie się szczególnie spodobało, aplikacja rozpoznaje oczywiście składniki posiłków, ale też marki widoczne na opakowaniach, więc i konkretne produkty. Dzięki temu zniknie jakakolwiek wątpliwość co do poprawności tablicy energetycznej, bo dane zostaną zaciągnięte z właściwego źródła. Takie rozwiązanie całkowicie zdejmuje z ramion ciężar stałego kontrolowania tego co spożywamy i jednocześnie daje wewnętrzny spokój, że dane otrzymaliśmy poprawne i nie trzeba bazować na domysłach.

Do tej pory każdy tego typu kalkulator odstraszał ilością danych, które trzeba wprowadzić, odbierając jakąkolwiek radość z posiłków. Gdy już jakieś pracowały przy użyciu AI, opierały się na przybliżonych szacunkach, więc dodawały kolejną warstwę niepokoju dla perfekcjonistów. Jak zapewnia Fitatu, wykorzystuje zweryfikowane dane zebrane przez osoby zaangażowane w poprawne katalogowanie składników.

"Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję, która rozpoznaje składniki, ale wartości odżywcze czerpie z naszej autorskiej, najbogatszej na polskim rynku bazy potraw i produktów, podkreśla Marcin Budziński, CTO Fitatu. Ta kluczowa różnica w podejściu do analizy danych żywieniowych stanowi fundamentalną przewagę konkurencyjną aplikacji", Marcin Budziński, CTO

Algorytm nie będzie od razu doskonały, lecz korzystając z bazy doświadczeń użytkowników, nauczy się z czasem coraz precyzyjniej wskazywać szczegóły pożywienia. Trzeba przyznać, że aplikacja zachwyca przenikliwością twórców, którzy już przygotowali narzędzia na nasze ewentualne rozterki. Szczerze mówiąc, to nawet jeżeli ktoś nie potrzebuje kontrolować tak dokładnie danych dotyczących jedzenia, to i tak... To brzmi naprawdę ciekawie dla każdego, kto ma bzika na punkcie statystyk.

Źródło: informacja prasowa

Grafika wyróżniająca: Depositphotos