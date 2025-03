Nowość na stacjach Orlenu. Spróbuj tego przy kasie

Orlen wprowadza kolejne ulepszenia w swojej aplikacji lojalnościowej Vitay, która od dawna cieszy się popularnością wśród kierowców. Tym razem firma poszerza funkcjonalność modułu płatności Orlen Pay, umożliwiając klientom płacenie nie tylko przy dystrybutorze, ale także przy kasie.

Reklama

Orlen Pay z nową funkcją. Zapłacisz nie tylko przy dystrybutorze

Do tej pory Orlen Pay służył głównie do samoobsługowych płatności przy dystrybutorach. Kierowcy mogli zatankować paliwo, zeskanować kod QR na dystrybutorze, a następnie opłacić zakup bez konieczności podchodzenia do kasy. Dodatkowo, jeśli klient chciał kupić coś ze sklepu, mógł zeskanować kod kreskowy produktu i dodać go do koszyka w aplikacji, finalizując całą transakcję w jednym miejscu.

Teraz jednak Orlen poszedł o krok dalej. Z najnowszej aktualizacji aplikacji Vitay wynika, że Orlen Pay można wykorzystać także przy kasie. Jak to działa? Po zatankowaniu paliwa i ewentualnym doborze hot doga lub innych produktów, klient może podejść do kasjera, uruchomić aplikację Vitay, wyświetlić kod QR i potwierdzić płatność w swoim smartfonie. Nie ma już potrzeby sięgania po gotówkę czy kartę płatniczą – wszystko odbywa się za pomocą telefonu.

Choć jest to już raczej rzadkość, rozwiązanie to jest szczególne wygodne dla osób, których smartfony nie obsługują NFC. Orlen Pay bazuje na skanowaniu kodów QR, co oznacza, że nawet starsze modele smartfonów mogą z niego korzystać. Dodatkowo, punkty lojalnościowe są automatycznie naliczane, bez konieczności okazywania karty Vitay.