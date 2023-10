Polacy pokochali programy lojalnościowe w aplikacji [ranking 2023]

Samo badanie jest o tyle ciekawe, że ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistej popularności wybranych programów lojalnościowych.



Na dziś z przynajmniej jednego programu lojalnościowego korzysta 2 na 3 dorosłych Polaków - z niewielkim wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spójrzmy jednak na trend korzystania z nich z poziomu aplikacji mobilnej.



Jeszcze w 2021 roku, odsetek osób korzystających z programów lojalnościowych z poziomu aplikacji wynosił 74%. Już rok później było to 87% - z pewnością udział w tak dużym skoku miał debiut nowej aplikacji mobilnej Moja Biedronka. Na dziś jest to już 90% (96% w grupie 18-25 lat) osób korzystających ze zniżek w aplikacji mobilnej.

Adam Czarnecki, wiceprezes zarządu ARC Rynek i Opinia:

2023 to rok wysokiej inflacji. Chociaż programy lojalnościowe funkcjonują od dawna, obecnie korzystanie z nich stało się jedną z dróg szukania oszczędności. Zniżki przy codziennych zakupach, gromadzenie punktów wymienianych na kupony rabatowe lub nagrody rzeczowe czy okresowe promocje, dostępne tylko dla uczestników, dają konsumentom poczucie racjonalnego gospodarowania funduszami.

Ranking najpopularniejszych programów lojalnościowych

Niekwestionowanym liderem programów lojalnościowych jest Moja Biedronka, a nową pozycją w rankingu jest Kaufland Card - to dwie najciekawsze pozycje w tym rankingu.



Zacznijmy od Biedronki, z programu lojalnościowego tej sieci korzysta już 41% badanych, a z danych udostępnionych niedawno przez Biedronkę przekłada się to na aż 17 mln kart Moja Biedronka.

Jak to możliwe, skoro w Polsce mamy 12,5 mln gospodarstw domowych? Tu już musimy zasięgnąć danych historycznych. Program lojalnościowy Moja Biedronka wystartował pod koniec 2016 roku i opierał się on na fizycznych plastikowych kartach - wprawdzie każdemu klientowi wydawane były trzy karty, jedna główna i dwie małe dla członków rodziny, ale miały jeden numer konta głównego.



Pół roku po debiucie, okazało się że wydano ich aż 5 mln - samych kart głównych. Dwa lata później, na początku 2019 roku było to już 7 mln, kolejne dwa lata, czyli początek 2021 roku - 10 mln, a już rok później w przededniu udostępnienia aplikacji mobilnej - 12 mln kart głównych.



Siłą rzeczy to już nie mogło rosnąć dalej, z pomocą przyszła więc aplikacja mobilna Moja Biedronka, z poziomu której można było aktywować kartę wirtualną i zaledwie po roku mamy już 17 mln kart (+5 mln). Biedronka zdradza, że z aplikacji mobilnej korzysta 9 mln, więc część się pokrywa - stare karty i nowe wirtualne.

Drugi z ciekawych przypadków z najnowszego rankingu, to Kaufland. Rok temu nie było go w zestawieniu, był za to PAYBACK.



To kolejny po Moja Biedronka przykład, jak wiele zmienia własna aplikacja mobilna do programu lojalnościowego. Otóż jeszcze w 2022 roku, robiąc zakupy w Kauflandzie można było zbierać punkty PAYBACK, ale w lutym tamtego roku sieć ogłosiła koniec tej trwającej 5 lat współpracy i wycofała się z niej,- jak widać w rankingu, to był główny klient programu PAYBACK.

Dokładnie rok później, w marcu 2023 roku debiutuje własny program w aplikacji mobilnej Kaufland Card, by już we wrześniu móc pochwalić się liczbą 3 mln użytkowników.



Robi to jeszcze większe wrażenie, niż 5 mln w rok w programie Moja Biedronka, no ale zasięgowo o wiele więcej Kaufland nie urośnie,- ma dużo mniej sklepów i klientów niż Biedronka. Niemniej nie ulega wątpliwości, że Polacy pokochali programy lojalnościowe w aplikacji w swoich smartfonach. Trudno się temu dziwić, mamy je zawsze przy sobie - karty można zapomnieć zwłaszcza, że portfel też już coraz częściej zostawiamy w domu.

Źródło: ARC Rynek i Opinia