Dysk Google obsłuży teraz skróty klawiszowe. Praca z plikami stanie się jeszcze łatwiejsza

Dysk Google z każdym rokiem uczy się nowych sztuczek - przez co korzystanie z niego staje się jeszcze bardziej intuicyjne. Dzisiaj firma ogłosiła kolejną nowość: wsparcie popularnych skrótów klawiszowych, by pracować z systemem... jak z folderem w komputerze!

Google Chrome teraz obsłuży także popularne skróty klawiszowe

Na swoim produktowym blogu Google ogłosiło właśnie, że teraz nie trzeba już instalować aplikacji ich Dysku by wygodnie korzystać z popularnych skrótów klawiszowych: kopiowania, wycinania i wklejania. Mowa oczywiście o kombinacjach klawiszy: Control (Windows) / Command (MacOS) + C, X oraz V. Te proste, wykorzystywane na co dzień przez użytkowników z całego świata kombinacje nareszcie trafiają nie tylko do zainstalowanej, ale takżze webowej wersji aplikacji. Dostępne są jednak wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki producenta — Google Chrome. Na tym jednak nie koniec, bowiem teraz można będzie również otworzyć folder jako nową zakładkę (Control (Windows) / Command (MacOS) + Enter), a wisienką na torcie będzie wklejanie z dbałością o to, by nie było duplikatów poszczególnych plików (Control (Windows) / Command (MacOS) + Shift + V).

Nowa opcja powoli zaczyna trafiać do użytkowników. Jak to zwykle ma miejsce w przypadku usług Google, tutaj również w kwestii aktualizacji trzeba uzbroić się w kapkę cierpliwości. Firma zapowiedziała zestaw nowości - i są one już wdrażane. Trzeba jednak być gotowym na to, że wszystko toczy się falami, dlatego należy liczyć się z tym, że nie u każdego one dostępne już dziś. Ale spokojnie, jeżeli wciąż nie możecie cieszyć się wygodny kopiowaniem i wklejaniem plików, to kwestią najbliższych kilku dni powinno być wdrożenie tej funkcji także dla waszych kont. Firma planuje zakończenie aktualizacji dla wszystkich już w pierwszych dniach czerwca!

Zdjęcie: Depositphotos.com