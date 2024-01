Polacy twierdzą, że TO zmieni ich życie. Tak wynika z badań Google

AI przejmuje świat — to fakt, nie opinia

Od jakiegoś czasu wszyscy wykazujemy duże zainteresowanie potencjałem sztucznej inteligencji jako technologii, która może zmienić nasze życie. Tak samo, oczywiście, jest w Polsce. Jak informuje gigant z Mountain View, liczba wyszukiwań związanych z AI w wyszukiwarce Google wzrosła w naszym kraju o 300 procent w minionym roku i o 1020 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Polacy wykazywali szczególne zainteresowanie pytając o podstawowe kwestie, takie jak „co to jest AI” oraz „jak działa AI”. Co ciekawe, to nie tylko podstawowe pytania były obiektem zainteresowania, liczba wyszukiwań związanych z praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji także znacząco wzrosła. Zauważalny był wzrost o ponad 5000% w kategorii zapytań dotyczących „jak korzystać z AI”, „jak zadać pytanie AI” oraz „jak generować obrazy z pomocą AI”.

Dane o trendach wyszukiwania uzupełniają informacje zebrane w ramach przeprowadzonej przez Ipsos na zlecenie Google ankiety na temat AI. Wśród respondentów i respondentek z Polski, aż 73 procent osób stwierdziło, że dzięki SI nasze codzienne życie ulegnie zmianie i będzie wyglądało całkowicie inaczej — i to już za pięć lat. Ankietowani przyznali również, że sztuczna inteligencja już wpływa na sposób, w jaki szukamy informacji (70%), uczymy się (65%), czy pracujemy (61%). Jednocześnie 54% osób entuzjastycznie podchodzi do możliwości oferowanych przez AI.

Jaka czeka nas przyszłość ze sztuczną inteligencją?

Ankietowani z Polski wskazują również, że diagnozowanie i leczenie chorób (67 procent) oraz dostęp do informacji (70 procent) zmieni się najbardziej dzięki sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych lat. 53 procent ankietowanych uważa, że AI będzie miało pozytywny wpływ na sposób, w jaki pracują, piszą i tworzą, oraz ogólnie na jakość życia, a 60 procent respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja może pomóc im w zrozumieniu skomplikowanych tematów.

Ponadto, co ciekawe, wyniki badania wykazują, że ponad 60 procent respondentów jest przekonanych, iż sztuczna inteligencja może istotnie wspomóc ich w zrozumieniu skomplikowanych tematów. 57 procent uczestników wyraża przekonanie, że Polska będzie w stanie pełniej wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych pięciu lat. Uczestnicy badania (84 procent) przewidują także, iż w tym okresie sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na większość miejsc pracy i różne branże. Co więcej, 70 procent z nich prognozuje, że sztuczna inteligencja będzie miała istotny wpływ na gospodarkę.

Czy ufamy sztucznej inteligencji?

W odpowiedzi na pytanie, jakim instytucjom ufamy w nadzorowaniu rozwoju AI z korzyścią dla społeczeństwa, Polki i Polacy biorący udział w badaniu częściej wskazywali instytucje akademickie (71 procent) i firmy technologiczne (70 procent) niż rząd (43 procent) czy międzynarodowe organizacje rządowe (55 procent). Większość ankietowanych przyznało, że preferuje podejście opierające się na współpracy: 78 procent respondentów uważa, że rząd i firmy technologiczne powinny wspólnie zająć się edukacją studentów i pracowników w tematach związanych ze sztuczną inteligencją, a 77 procent osób chciałoby tego typu współpracy przy nadzorowaniu rozwoju sztucznej inteligencji.

33 procent ankietowanych twierdziło za to, że powinniśmy przestać korzystać z AI i całkowicie wstrzymać rozwój tej technologii. Zgadzacie się z wynikami badań Google? Co Wy uważacie o AI? Dajcie znać w komentarzach.

