Sztuczna inteligencja podgląda krowy – nie zgadniesz po co

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do fascynujących, a momentami naprawdę szalonych rzeczy. Tworzenie muzyki, generowanie obrazów czy tekstów to już podstawy, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale zastosowanie narzędzi AI wychodzi dalece poza branżę kreatywną i przydaje się także w rolnictwie – w tym konkretnym przypadku do podglądania ciężarnych krów.

Sztuczna inteligencja wychwyci charakterystyczne zachowanie krowy i wyśle powiadomienie do hodowcy

Rolnictwo to branża wysoce zautomatyzowana, która chętnie korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nie inaczej jest w przypadku narzędzi AI, coraz mocniej rozciągających zasięg swoich macek w niemalże każdej branży gospodarki. Ciekawym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji w usprawnienia pracy gospodarstwa rolnego jest rozwiązanie wdrażane przez Nikon, który na terenie Japonii zaproponował hodowcom bydła specjalne kamery, wykorzystujące AI do analizy zachowania krów – a konkretnie tych ciężarnych, znajdujących się tuż na finiszu noszenia potomstwa.

Źródło: Nikon

System kamer – wyceniany na około 900 000 jenów (6 200 dolarów) dla gospodarstw hodujących do 100 krów – analizuje ciężarne krowy przy pomocy sztucznej inteligencji, wyłapującej charakterystyczne zachowania zwierząt tuż przed porodem i w czasie rzeczywistym wysyła do rolnika powiadomienia w dedykowanej aplikacji. Według Nikona krowa w ostatnich momentach noszenia cielęcia wykazuje specyficzne ruchy przed uwolnieniem worka owodniowego, co dla hodowcy oznacza, że do porodu pozostało około 5 godzin – dzięki powiadomieniom jest w stanie lepiej przygotować się do odebrania potomstwa.

Jeszcze w tym miesiącu technologia ma zostać wprowadzona w pierwszych gospodarstwach w Japonii, zmniejszając – według założeń – poziom obciążenia i przepracowania rolników z Kraju Kwitnącej Wiśni. Decyzja została podyktowana pozytywnymi wynikami testów praktycznych, prowadzonych od 2023 roku.

Stock image from Depositphotos