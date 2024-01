AI nie ma sobie równych. Dzięki niej opracowano przełomowy, tańszy akumulator

0

Jakość i wydajność akumulatorów stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi na to, co możemy zrobić z elektroniką. Baterie litowo-jonowe, które dominują obecnie na rynku - choć niezwykle popularne — mają swoje ograniczenia. Microsoft postanowił zmienić tę sytuację, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji i obliczeń za pomocą chmury, aby przyspieszyć proces odkrywania nowych materiałów do produkcji akumulatorów.