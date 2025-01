Pokonaj FOMO, czyli chmurowy przewodnik dla liderów IT

W dynamicznym świecie technologii, strach przed przegapieniem czegoś ważnego, szerzej znany jako FOMO, zdaje się być codziennością wielu liderów IT. Z myślą o nich Hostersi przygotowali specjalny 32-stronicowy raport „Cloud market 2025”, wskazujący najważniejsze trendy i zjawiska, które w 2025 roku nie powinny umknąć uwadze żadnego lidera IT.

Globalne trendy w chmurze, czyli AI w służbie biznesu

Z roku na rok obserwujemy rosnące wymagania związane z bezpieczeństwem, elastycznością i nieśmiertelną optymalizacją kosztów. Firmy coraz częściej decydują się na rozproszone modele chmurowe, których przewagą jest lepsze zarządzanie danymi oraz integracja z technologiami takimi jak sztuczna inteligencja (AI) czy edge computing. Automatyzacja procesów otwiera drzwi do innowacji, a przyszłość zdecydowanie należy do AI, które odegra kluczową rolę m.in. w obsłudze klienta, umożliwiając firmom tworzenie w czasie rzeczywistym indywidualnych ofert, ściśle powiązanych z profilem i oczekiwaniami odbiorów.

Reklama

– W 2025 roku trendy w obszarze chmury obliczeniowej wyraźnie wskazują na rozwój nowych technologii i większą adaptację chmury w różnych sektorach. Edge Computing, czyli przetwarzanie brzegowe, wyraźnie rośnie w siłę stając się powoli pewnym standardem i popularnym wzorcem architektonicznym – mówi Adam Smolnik, Senior Cloud Architect w Hostersach i AWS Community Hero.

Zarządzanie danymi i automatyzacja

Efektywne wykorzystanie zgromadzonych danych to wielka szansa i zarazem jedno z największych wyzwań dla biznesu. Koncentracja na ich efektywnym i bezpiecznym przetworzeniu sprawia, że rola rozwiązań typu Data Warehouse i Datalake staje się niezwykle istotna. Zmiany w podejściu do szeroko pojętego zarzadzania danymi, wspierane przez modele PaaS/SaaS z wbudowanymi modułami analizy i wizualizacji, sprawiają, że dobrze wykorzystane dane, stają się kluczową przewagą konkurencyjną.

Doskonałym uzupełnieniem całej gałęzi ukrytej pod pojęciem Data Management jest automatyzacja procesów biznesowych i IT. Jest to bowiem nie tylko sposób na zwiększenie efektywności, ale także eliminację zbędnych działań ludzkich. Stosowanie gotowych rozwiązań zamiast budowania własnych systemów to już dziś norma, dzięki której twoja firma może korzystać z technologii dostępnych „on demand” unikając czasochłonnego tworzenia rozwiązań nie będących istotą twojej działalności.

– Wiele wskazuje na to, że rola AI i ML będzie w kontekście chmury odgrywać coraz istotniejszą rolę. Czy jednak na tyle ważną, by już w tym roku znacząco zmienić chmurowy krajobraz? Sądzę, że nie. Moim zdaniem rok 2025 będzie czasem niedowartościowanego do tej pory cybersecurity i automatyzacji zarządzania danymi w organizacjach – tłumaczy Remigiusz Szczepanik CTO w Hostersach.

DORA i NIS2

W związku z kolejnymi regulacjami wdrażanymi przez Unię Europejską, coraz więcej uwagi skupia na sobie, często do tej pory zaniedbywane, cyberbezpieczeństwo. DORA i NIS2, bo to głownie o nich mowa, to w kontekście chmury obliczeniowej szereg konicznych do wdrożenia zmian, które dotyczą instytucji finansowych (DORA) i wszelkich podmiotów korzystających z chmury obliczeniowej (NIS2). Zmiany te dotykają m.in. kompleksowych planów zarządzania ryzykiem, regularnych audytów bezpieczeństwa czy testów penetracyjnych. Ich celem jest przede wszystkim minimalizacja cyfrowych zagrożeń i zdecydowanie jest to obszar, któremu w 2025 roku, należy poświęcić sporo swojej uwagi.

Multicloud

W obliczu wielości dostępnych usług i rozwiązań, nie jest zaskoczeniem obserwowanie trendu, w którym architektura systemu oparta jest o usługi z wielu platform, zintegrowanych w środowisko hybrydowe – po części publiczne, po części prywatne, oparte o wielu dostawców chmurowych. Takie podejście, zwane multicloud, zwiększa odporność na katastrofy, ale także pozwala zoptymalizować zasoby i kontrolować wydatki.

Przyszłość chmury

Szacuje się, że w 2025 roku rynek chmury obliczeniowej może osiągnąć wartość przekraczającą 1,2 biliona dolarów. To jasny sygnał, że dynamika zmian pozostanie trendzie rosnącym, niezmiennie wymagając od nas ciągłej uwagi. Firmy przyjmują nowe paradygmaty elastyczności, bezpieczeństwa i wydajności. Sztuczna inteligencja nie jest już futurystycznym hasłem, ale podstawą obsługi klienta, umożliwiającą personalizację w czasie rzeczywistym i zwiększającą lojalność. Platformy chmurowe również zmieniają tożsamość – etykiety „prywatne” i „publiczne” ustępują miejsca ujednoliconym rozwiązaniom hybrydowym dostosowanym do potrzeb biznesowych. Dane, nowa korporacyjna siła napędowa, wymagają inteligentniejszego przetwarzania za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i skalowalności modeli PaaS/SaaS.

Reklama