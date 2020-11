Pokoloruj swój dom… światłem!

Budowanie nastroju odpowiednim oświetleniem nigdy nie było łatwiejsze!

Doskonale pamiętam kolorowe żarówki zachowywane na specjalne okazje, które kilka razy do roku wkręcało się do domowych lamp i żyrandoli. Obecnie na myśl o nich mimowolnie się uśmiecham, bo sprzęty z ostatnich kilku lat oferują, pod tym kątem, dziesiątki fantastycznych opcji. Od lamp, przez żarówki, po specjalne — niegdyś pozostające co najwyżej w sferze marzeń — rozwiązania typu taśmy oświetleniowe. I to takie mieniące się w setkach barw i odcieni. A jakby wygód było mało, dosłownie kilka kliknięć na ekranie smartfona dzieli nas od tego, by kompletnie zmienić nie tylko ich kolor, ale także jasność, a nawet… temperaturę barwową!

Moje cztery kąty są dla mnie nie tylko przestrzenią do relaksu, ale również domowym biurem, miejscem spotkań z przyjaciółmi i codziennego funkcjonowania. Spotkania w czasie pandemii oczywiście nie wchodzą w grę. Ich miejsce wypełniła cała reszta zajęć i – jak pewnie większość z Was, rzadziej wychodzę z domu. Tym samym kwestia zbudowania odpowiedniej atmosfery pozostaje dla mnie niezwykle istotna, a przy wykorzystaniu inteligentnego oświetlenia stało się to niezwykle proste.