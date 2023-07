Spinoff "The Boys" na oficjalnym zwiastunie. Tak wygląda "Pokolenie V"

W sieci pojawił się pełny zwiastun nowego serialu osadzonego w świecie "The Boys". Czym Amazon Prime Video zaskoczy widzów? Przekonamy się niedługo

"Pokolenie V" ("GEN V") to osadzony w świecie "The Boys" nowy serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.

"Pokolenie V" z oficjalnym zwiastunem. Tak wygląda spinoff "The Boys"

Zwiastun daje widzom wgląd w życie Uniwersytetu Godolkin, jedynej amerykańskiej uczelni wyłącznie dla młodych superbohaterów (prowadzonej przez Vought International). Śledzimy w niej losy bohaterów biorących udział w szkoleniu pierwszego pokolenia superbohaterów, którzy wiedzą o istnieniu Compound V, a tym samym, że ich moce zostały im wstrzyknięte, a nie dane przez Boga.

W serialu występują Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas i Marco Pigossi. Na ekranie pojawią się gościnnie Clancy Brown i Jason Ritter, a także Jessie T. Usher, Claudia Doumit, Colby Minifie i P.J. Byrne, których fani uniwersum znają z serialu “The Boys”.

Michele Fazekas i Tara Butters pełnią rolę showrunnerów i producentów wykonawczych. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe i Michaela Starr są również producentami wykonawczymi.

Współproducentami wykonawczymi są Brant Englestein, Sarah Carbiener, Lisa Kussner, Gabriel Garcia, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira i Loreli Alanís. Serial został wyprodukowany przez Sony Pictures Television i Amazon Studios, we współpracy z Kripke Enterprises, Point Grey Pictures i Original Film.

Serial zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video 29 września. Na początek widzowie będą mogli obejrzeć 3 odcinki "Pokolenia V", a następnie kolejny co tydzień. Finał sezonu pojawi się w piątek, 3 listopada. Seria składa się z 8 odcinków.