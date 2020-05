Grupowe wideorozmowy od Facebooka to nie tylko Messenger. Będą również popularyzowane dzięki WhatsAppowi

W najnowszej wersji Beta aplikacji WhatsApp użytkownicy ikonkę aparatu zastąpiła nowa — kierująca wprost do Pokojów. Na tę chwilę jest ona skrótem kierująca użytkowników do Messengera — ale przy pierwszej próbie jej użycia użytkowników wita komunikat:

Stwórz pokój w Messengerze i wyślij link do grupowego wideoczatu każdemu, nawet jeżeli nie mają oni konta WhatsApp ani Messenger.

Skrót znaleźć można też w zakładce Połączenia w aplikacji WhatsApp. I na tę chwilę dostępność tej integracji jest bardzo ograniczona — nie dość, że wymaga najnowszej wersji beta aplikacji, to jeszcze ograniczona jest regionalnie — dostęp do niej mają użytkownicy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Ghany, Brazylii, Dominikany oraz Brazylii. Prawdopodobnie jednak kwestią czasu jest nim trafią do wszystkich. Jak widać — Facebook nie chce przespać swojej szansy i dostarcza narzędzie w czasie, gdy jest ono najbardziej potrzebne. A dzięki banalnie prostemu dostępowi i braku konieczności posiadania konta przez wszystkich użytkowników — wróżę mu ogromny sukces. Bo łatwiej już się chyba nie da.

Źródło