Pokemon dostanie zupełnie nową grę. Takiego powiewu świeżości nikt się nie spodziewał!

Wielka prezentacja z Pokemonami w roli głównej już za nami. Fani wierzyli, że podczas obchodów Pokémon Day głównym punktem programu będzie rozszerzona prezentacja Pokemon Legends: Z-A. Jednak twórcy ponownie zaskoczyli wszystkich, ogłaszając zupełnie nowy tytuł – Pokemon Champions, która ma być efektem współpracy pomiędzy Game Freak oraz The Pokémon Works — nową spółką zależną od The Pokemon Company.

Reklama

Pokemon Champions: bitwy stworków od nowa

Gra Pokemon Champions ma skupić się wyłącznie na walkach, oferując dopracowany system starć oparty na klasycznych mechanikach serii. Według oficjalnego opisu, w grze nie zabraknie całego szeregu znanych miłośnikom marki elementów: typów stworków, umiejętności, ataków i strategii.

Co więcej: twórcy gry chcą trafić do wszystkich: zarówno doświadczonych trenerów, jak i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym świecie. Pokemon Champions będzie dostępne na Nintendo Switch, smartfonach oraz tabletach. Co więcej: gra będzie w pełni kompatybilna z Pokemon Home i umożliwi przenoszenie stworków z Pokémon Go oraz innych gier z serii Pokémon.

Na chwilę obecną nie ujawniono oficjalnej daty premiery. Wiadomo jedynie, że projekt jest w fazie tworzenia - nie podano jednak na jakim etapie się znajduje.

Pokémon Champions może być przełomem dla serii, zupełnie zmieniając świat kompetytywnych gier z ulubionymi stworkami w roli głównej. E-sport w świecie Pokemon ma się całkiem nieźle, ale tutaj jest potencjał by wznieść go na zupełnie nowy poziom. By to się jednak udało — gra musi być czytelna i zrozumiała nie tylko dla graczy którzy poświęcili jej setki godzin, ale także widzów którzy widzą zmagania graczy po raz pierwszy. Czyżby nareszcie to zrozumieli?