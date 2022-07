UOKiK: 1,2 mln zł kary dla spółki New Life. Co ważne - ukarany też sam prezes spółki

Mowa o spółce New Life z siedzibą w Suchym Lesie koło Poznania, która organizowała pokazy handlowe dla osób w wieku powyżej 40 lat. Już na etapie zaproszeń na takie pokazy, UOKiK dopatrzył się nieprawidłowości.

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Spółka New Life umyślnie wprowadzała konsumentów w błąd po to, aby przyszli na pokaz i kupili oferowane tam produkty. Temu celowi służyły liczne manipulacje – od ukrywania prawdziwego celu spotkania i obietnic nieistniejących prezentów, po sprawianie wrażenia specjalnej korzyści cenowej. Mogło to zniekształcić decyzje konsumentów i skłonić ich do niepotrzebnych i nieopłacalnych dla nich zakupów

W ramach postępowania wyjaśniającego, przedstawiciel UOKiK wcielił się nawet w rolę instytucji „tajemniczego klienta” i złożona mu została propozycja zakupu pakietu: mata masująca i odkurzacz bezprzewodowy za 5 tys. zł plus tablet, noże, podkłady wełniane i lanolinę w prezencie.

Na samym pokazie okazało się, że cena maty to 14,9 tys. zł, a odkurzacza 5,9 tys. zł. Rzekomy rabat wynosił więc co najmniej 15,8 tys. zł. Jednak jak się później okazało w ramach ustaleń UOKiK, marża spółki New Life w porównaniu do cen, za które sama kupiła oferowane produkty była bardzo wysoka - co potwierdziło, że rabat ten był zmyślony i miał wzbudzić tylko wrażenie "uciekającej promocji".

Za stwierdzone w postępowaniu UOKiK naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, urząd nałożył na spółkę New Life karę finansową w wysokości 1,2 mln zł.

Karę ponieść ma też prezes spółki - Mariusz Krzysztof Jankowiak, który akceptował scenariusze rozmów marketingowych, reprezentował spółkę przy zawarciu umowy z firmą, która zapraszała na pokazy i nadzorował ich przebieg. Kara ta wynosi 175 tys. zł oraz dodatkowo 50 tys. zł za brak współpracy w trakcie postępowania (utrudnianie kontroli UOKiK).

Źródło: UOKiK.

Stock Image from Depositphotos.