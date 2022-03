Pograj z mamą, pograj z tatą. Plan rodzinny zmierza do Game Passa

Game Pass szturmem podbija rynek pokazując, że abonamentem można opłacać nie tylko filmy czy muzykę. Jednak o ile w jednym miejscu XGP jest bardzo podobne do Netflixa czy Spotify, o tyle w innych różni się dosyć drastycznie. Jedną z różnic jest brak trybu pozwalającego większej liczbie osób na dostęp do tego samego konta. Owszem, jest to mechanizm często nadużywany w przypadku wspomnianych wcześniej platform, jednak w finalnym rozrachunku jestem zdania, że jest on bardziej pomocny, zachęcając większą liczbę ludzi do płacenia abonamentu. W przypadku Game Passa do tej pory, jeżeli chcieliśmy, aby więcej osób w naszej rodzinie skorzystało z usługi, każdy z nich musiał założyć swoje konto i opłacać osobny abonament. To się właśnie zmienia.

Game Pass z planem rodzinnym. Jak będzie wyglądał?

Niestety, nie wiadomo jeszcze wiele na temat kształtu rodzinnego Game Passa, ponieważ Microsoft nie potwierdził jeszcze, że takowy w ogóle ma się pojawić. Istnieją natomiast przecieki powołujące się na źródła wewnątrz firmy i według nich usługa planu rodzinnego zadebiutuje jeszcze w tym roku. Co więcej, mówi się, że będzie mógł zawierać nawet do 5 osób, które będą miały dostęp do wspólnej biblioteki gier. Oczywiście - jest też pełno niewiadomych, jak cena oraz to, czy plan będzie dotyczył członków wyłącznie Xboxa czy też będą mogły skorzystać z niego osoby które chcą grać na PC w ramach PC Game Pass.

Póki co wiadomo jedynie, że ma być sporo tańszy niż 5 oddzielnych kont XGP, co jest raczej oczywistością, a nie przeciekiem. Niemniej - reakcje na tę wiadomość pokazują, że plan taki rzeczywiście jest bardzo potrzebny, zwłaszcza, że część konkurencji, która taką usługę zaoferowała później (jak Nintendo) już taki plan rodzinny posiada.

