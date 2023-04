Google nadrabia zaległości i zbliża się do tego, co swoim użytkownikom oferuje Apple. Jeśli korzystacie z funkcji Nearby Share do przesyłania plików między smartfonami, to z pewnością docenicie jej obecność na komputerach PC z Windowsem. Jest tylko jeden haczyk...

Korzystam z funkcji AirDrop niemal codziennie - wygodne przesyłanie plików między urządzeniami Apple działa bez zarzutów. Także wtedy gdy potrzebuję przesłać dane między iPhonem a komputerem Mac. Wystarczy zaznaczy odpowiednie pliki, wybrać opcję Udostępnij > AirDrop i wskazać urządzenie na którym mam je odebrać. Szybko i wygodnie. W 2020 r. podobne rozwiązanie udostępniło Google. Nearby Share pozwala na przesyłanie plików między urządzeniami z Androidem. Teraz zostało to rozszerzone o komputery PC z zainstalowanym systemem Windows.

Jak informuje Google, by skorzystać z funkcji Nearby Share między komputerem PC, a smartfonem z Androidem, wymagana będzie zainstalowanie na komputerze dodatkowej aplikacji - Nearby Share Beta for Windows. Choć znajduje się on w fazie testów beta, niektórzy użytkownicy już mogą z niej skorzystać.

Nearby Share na PC

Aplikacja Nearby Share Beta for Windows pozwala na wygodne wysyłanie i odbieranie plików między komputerem PC i kompatybilnym urządzeniem z Androidem - tak samo jak ma to miejsce w przypadku przesyłania plików między dwoma smartfonami. Po zainstalowaniu aplikacji na komputerze i zalogowaniu się do konta Google użytkownik może ustawić swoją "widoczność" dla urządzeń znajdujących się wokół. Do wyboru jest kilka opcji:

Każdy

Kontakty

Moje urządzenia

Nikt

Wysyłanie zdjęć, plików wideo lub dokumentów z komputera do pobliskiego urządzenia z systemem Android sprowadza się do przeciągnięcia i upuszczenia go do aplikacji lub wybrania opcji "Wyślij za pomocą funkcji Nearby Share" w menu prawego przycisku myszy. Wystarczy wybrać urządzenie z listy i gotowe. Podobnie działa to w drugą stronę - na smartfonie wybieramy wykryty komputer PC i potwierdzamy chęć przesłania pliku. W przypadku zaufanych urządzeń, na których zalogowani jesteśmy tym samym kontem Google nie jest wymagane każdorazowe potwierdzenie wysyłania plików - urządzenia zrobią to automatycznie, także wtedy gdy ekran jest wyłączony.

Wymagania sprzętowe Nearby Share na PC i Androidzie

By móc skorzystać z aplikacji na komputery PC do przesyłania plików z/na urządzenie z Androidem trzeba spełnić kilka warunków:

Komputer z 64-bitową wersją systemu Windows 10 i wyższą

Smartfon lub tablet z systemem Android w wersji 6.0 i wyższej z dostępną funkcją Nearby Share

Działający Bluetooth na obu urządzeniach

Jeśli Twoje urządzenie z systemem Windows nie obsługuje BLE mogą pojawić się problemy z przesyłaniem plików

Podłącz oba urządzenia do tej samej sieci

Upewnij się, że urządzenia znajdują się w odległości oko 5 metrów od siebie

Dostępność Nearby Share na PC

Jest tylko jeden haczyk, o którym wspominałem we wprowadzeniu. Nowa aplikacja na PC od Google pozwalająca na wygodne przesyłanie plików między komputerem a smartfonem z Androidem nie działa w krajach europejskich. Firma informuje, że można z niej korzystać w Stanach Zjednoczonych i większości krajów na świecie z wyłączeniem Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Czym jest to spowodowane? Tego Google nie zdradza - firma zapewnia jednak, że w przyszłości i u nas będzie można korzystać z tego wygodnego narzędzia.