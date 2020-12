Zasady konkursu są proste, na stronie pod tym linkiem podajecie swoje dane i pomysł na grę wideo Space Jam: A New Legacy. Na podzielenie się swoim pomysłem macie maksymalnie 500 słów, a dla dwóch najlepszych, czytaj – „najbardziej zwariowanych” pomysłów, przewidziano atrakcyjne nagrody:

Cieszymy się, że łączymy siły ze Space Jam: A New Legacy, wspierając edukację informatyczną. Nasz konkurs, wraz z warsztatami i lekcjami kodowania, wpisują się w wielką inicjatywę firmy Microsoft na rzecz doskonalenia umiejętności. Jej celem jest pomoc 25 milionom ludzi – w tym osobom z niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych – w zdobyciu nowych kompetencji cyfrowych i wykorzystaniu ich do rozwijania swoich pasji. W ciągu najbliższych miesięcy, przed oficjalną premierą filmu Space Jam: A New Legacy i nadchodzącą w przyszłym roku grą, Microsoft i Warner Bros. przekażą Wam jeszcze więcej ekscytujących wiadomości.