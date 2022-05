Dynamiczny cennik biletów już we wszystkich pociągach PKP InterCity. Ile zapłacimy za popularne odcinki?

Nie bójmy się tego określenia - to istna rewolucja w cenniku biletów za przejazdy pociągami PKP InterCity. Dynamiczny cennik biletów nie jest co prawda nowością, ale zmiany, które weszły dziś w życie odmieniają zupełnie ten system.

Po raz pierwszy InterCity wprowadził dynamiczny cennik biletów w lipcu zeszłego roku, zastępując nim dotychczasowy system sprzedaży uzależniony od wcześniejszego zakupu biletów - 30 dni lub 7 dni przed odjazdem.

Po nowemu wprowadzono trzy poziomy cen: Super Promo, Promo Plus, Promo 30 (bilety tańsze o 30% ), Promo 20 (tańsze o 20%) i Promo 10 (tańsze o 10%). O dostępności każdego z nich decydowała liczba wolnych miejsc na danej trasie kolejowej. Tak więc można było mówić już o znacznie bardziej efektywnym i racjonalnym zarządzaniu wolnymi miejscami.

Jednak zniżki te obowiązywały do tej pory tylko w klasie 2 i tylko w pociągach Express InterCity Premium (EIP) - Pendolino, oraz Express InterCity (EIC), co nawet przy najniższych możliwych cenach biletów i tak sprawiało, że nadal tanio nie było.

Od 5 maja, czyli od dziś dynamiczny cennik biletów obowiązuje we wszystkich pociągach PKP InterCity - Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) i Twoich Linii Kolejowych (TLK), i to zarówno w 2 klasie, jak i w 1, co często będzie powodowało, iż pierwszą klasą pojedziemy taniej niż drugą, bo może się okazać, iż akurat w pierwszej klasie na dany pociąg sprzedano mniej biletów i jest więcej wolnych miejsc.

Zmienią się też zniżki w poszczególnych poziomach cen: Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (bilety tańsze o 45% ), Promo 30 (tańsze o 30%) i Promo 15 (tańsze o 15%), dzięki czemu na niektórych trasach będzie można kupić bilety zaczynające się od 19 zł.

Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity:

Oferta Promo to realna odpowiedź na to, jak planujemy wyjazdy. Cały czas jest grono podróżnych, którzy chcą kupować bilety z wyprzedzeniem. Jednocześnie coraz więcej osób podchodzi elastycznie do planowania podróży i wstrzymuje się z zakupem biletów do ostatnich dni, a nawet godzin przed wyjazdem. Dążyliśmy do tego, żeby przygotować dobrą ofertę dla wszystkich, którzy rozważają podróż naszymi pociągami. Teraz bilety w promocyjnych cenach na wszystkie pociągi PKP Intercity będą dostępne na różnych etapach sprzedaży – po jej uruchomieniu, na kilkanaście dni przed podróżą, jak i na kilka dni przed odjazdem pociągu. Promocyjne bilety można kupić nawet w dniu podróży.

Jak tanio będzie na popularnych trasach? Sprawdźmy, korzystając z wyszukiwarki połączeń InterCity na tej stronie.

Jeśli wybieramy się z Warszawy do Poznania w najbliższy weekend - 7 lipca, warto wstać nieco wcześniej i wybrać podróż pociągiem o godzinie 4:48, bo ten przejazd w 2 klasie kosztuje trzy razy mniej niż godzinę później.

W przypadku, gdy odłożymy podróż na następną sobotę - 14 maja, możemy wstać później i kursem o 7:57 pojedziemy taniej w 1 klasie niż w 2 klasie. Późniejsze godziny są droższe, choć to też nie jest regułą - na przykład wyjazd do Wrocławie w ten sam dzień o 9:48 jest tańszy niż o 7:15 i 10:25 i to też w 1 klasie.

Tak to działa na wszystkich popularnych kierunkach - do Poznania, Wrocławia, Trójmiasta czy Krakowa. Tu podałem przykłady weekendowe, ale zaobserwowałem, iż w przypadku kursów w środku tygodnia, bilety są tańsze w późniejszych godzinach, czyli poranne kursy mają zwykle większe obłożenie niż w weekendy.

Tak więc pozostaje już tylko popracować nad punktualnością i podróżowanie po Polsce pociągami być może w końcu stanie się prawdziwą alternatywą do innych środków transportu.

Stock Image from Depositphotos.

Źródło: PKP InterCity.