Podwyżka abonamentu RTV. Miliardy z budżetu na media publiczne to za mało

W zeszłym rok za abonament RTV musieliśmy płacić 7,50 zł miesięcznie za odbiorniki radiowe i 24,50 zł za radia i telewizory. Po podwyżce, od 1 stycznia 2023 roku opłaty te będą wynosiły odpowiednio 8,70 zł i 27,30 zł.

To może budzić słuszny i zrozumiały sprzeciw osób, które muszą go płacić - na przykład z uwagi na brak wyrejestrowania swoich odbiorników w odpowiednim czasie. Co więcej, to nie jest teraz takie proste, a skarbówka i Poczta Polska ma odpowiednie instrumenty, by taki abonament ściągać w trybie zaległości podatkowych.

Sprzeciw ten potęgowany jest faktem, iż wprawdzie obowiązek płacenia abonamentu RTV wynika z ustawy, ale z tej samej, według której media publiczne zobligowane są do realizacji misji, a która to od kilku lat realizowana nie jest. Dostrzegają to już członkowie członek Rady Programowej TVP i sama KRRiT (źródło: Wirtualnemedia.pl).

Oliwy do ognia dolewają oczywiście jeszcze rekompensaty płynące na media publiczne z budżetu państwa - a więc, coś co dotyka już nas wszystkich, nawet nie płacących za ten abonament.

Rekompensaty te realizowane są od 2017 roku, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, a nie są one małe - w 2019 roku było to prawie 1,3 mld zł, rok później już prawie 2 mld zł, i taki poziom utrzymał się jak wiemy do tego roku. Łącznie od 2017 roku media publiczne otrzymały już około 10 mld zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na 13,3 mln gospodarstw domowych, 97,8% posiadało odbiornik telewizyjny, a zarejestrowało i nie wyrejestrowało go wczas 6 440 783 abonentów - w tym około 3,9 mln było z niego zwolnionych. Jeszcze dla przypomnienia, obowiązek płacenia abonamentu RTV wynika z samego faktu posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego i jego gotowości do odtwarzania, a nie samego korzystania z niego.

Źródło: Witrualnemedia.pl