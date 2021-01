Podsumowanie 2020 roku – filmy i seriale

Niedziałające kina to gigantyczna szansa dla serwisów VOD i te zdecydowanie ją wykorzystują. Ogrom nowości, premiery filmowych hitów oraz ekspansja na nowe rynki – to pod ich znakiem upłynął nam 2020, a 2021 nie będzie się prawdopodobnie znacząco od niego różnił, jeśli chodzi o branżę filmową.

Choć nadzieje na otwarcie kin są bardzo duże, to najwyraźniej nie nastąpi to wcześniej niż wiosną, dlatego Warner Bros. nie zamierza wstrzymywać swojego harmonogramu i na 2021 zaplanowano debiut takich blockbusterów jak „Diuna”, „Matrix 4” na HBO Max, gdzie będą dostępne przez 30 dni w ramach abonamentu. Nie wszyscy twórcy są z tego faktu zadowoleni, dlatego w branży aż huczy.

Jak wygląda to na polskim podwórku? Świąteczny materiał na hit, czyli „Listy do M 4” TVN-u został przesunięty o rok(!), ponieważ producenci nie zamierzają wprowadzić go do VOD. A jak wygląda obecnie praca na planie nowych produkcji? Z czym wiąże się nowa rzeczywistość? Czy zbliżający się do 200 mln subskrybentów na świecie Netflix coraz lepiej radzi sobie na polskim rynku, a jego lokalne produkcje zdołały zmazać plamę po debiutanckim „1983”?

