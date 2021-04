Podstawowy pakiet Player.pl to znacznie więcej niż myślisz

Niedawna zmiana modelu działalności Player.pl wprowadziła nowe możliwości – zamiast dodatkowych opłat, comiesięczny abonament gwarantuje nam dostęp do ponad 50 filmów, które wcześniej można było oglądać tylko w systemie wypożyczeń Teraz “Żywioł”, “Dżungla”, “Jack Strong” czy “Tajne źródło” znajdują się w ofercie subskrypcji, a to tylko kilka z kilkudziesięciu filmów gotowych do obejrzenia w podstawowym pakiecie na Player.pl. Nie zapominajmy jednak o tym, że serwis ten to nie tylko treści od TVN Grupa Discovery czy znane filmy. Ta platforma to także okno na treści od HBO, CANAL+ oraz Viacom. Wszystko to znajdziemy w jednym miejscu, bez przełączania się pomiędzy kartami przeglądarki czy aplikacjami na smartfonie i telewizorze smart TV.

Odpowiedni dobór pakietu sprawi więc, że problemem nie będzie brak treści do obejrzenia, lecz znalezienie wolnego czasu na zobaczenie wszystkiego, co chcemy i co warto obejrzeć – okazuje się bowiem, że na obejrzenie wszystkiego z oferty Player.pl potrzeba by 3 lat zakładając, że nie robilibyśmy sobie żadnych przerw i patrzyli na ekran 24 godz. na dobę. Gdy pod uwagę weźmiemy bowiem katalog seriali HBO oraz CANAL+, a także produkcji na licencji, jakie uzupełniają ich oferty, to może się okazać, że nie będziemy w stanie nadążyć za nowościami, o nadrabianiu zaległości nie mówiąc. Pomagają w tym rekomendacje przygotowywane przez serwis, dzięki którym trzymamy rękę na pulsie i wiemy, jakie seriale oraz filmy właśnie pojawił się na platformie oraz które z nich są najpopularniejszymi produkcjami wśród widzów.