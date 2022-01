Podsiadło Kotarski Podcast to projekt, który od razu skradł serca polskich internautów. Dzisiaj o godzinie 14:00 odbyła się premiera ostatniego odcinka drugiej serii - a wraz z nią, niesamowita inicjatywa.

W pierwszym odcinku drugiej serii PKP, prowadzący losowali hasło ze szklanej kuli. Tym hasłem okazało się być “częściowo udane samobójstwo” i właśnie wokół tych słów Dawid Podsiadło musiał stworzyć utwór muzyczny, a Radek Kotarski napisać opowiadanie.

Efekty pracy zostaną dzisiaj udostępnione i możliwe do kupienia na stronie Alt.pl. Prowadzący podcastu postanowili przekazać 100% dochodów ze sprzedaży na Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę", od lat prowadzącą Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111.

Decydując się na zakup, nie tylko wspieracie Fundację, ale również otrzymujecie elektroniczną paczkę zawierającą opowiadanie Radka Kotarskiego w formie e-booka i audiobooka w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego oraz z muzyką Wojciecha Frycza, oraz piosenkę w pełni skomponowaną i zaśpiewaną przez Dawida Podsiadło.

Prowadzący PKP to oczywiście Radek Kotarski i Dawid Podsiadło. Pierwszy z nich zasłynął z edukacyjnego kanału w serwisie YouTube o nazwie Polimaty, a następnie mogliśmy oglądać go w programie Podróże z historią, który był emitowany w Telewizji Polskiej. Radosław jest również współzałożycielem sieci partnerskiej LifeTube, a także ma swoje wydawnictwo, o nazwie Altenberg.

Dawid Podsiadło szerzej na muzycznej scenie zaczął się pokazywać po wygranej w programie X-Factor w 2012 roku, wydając rok później swój debiutancki album. Płyta z 2018 roku, nosząca tytuł Małomiasteczkowy, osiągnęła status podwójnego diamentu, co oznacza, że sprzedała się w ponad 300 tysiącach egzemplarzach. Do tego między innymi dwudziestokrotna nominacja do nagrody Fryderyka i czternastokrotnie zostanie laureatem, czy koncert z Taco Hemingwayem na Stadionie Narodowym w Warszawie.