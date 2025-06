Elektronika na pokładzie samolotu. Zasady, o których musisz wiedzieć!

Urządzenia elektroniczne w samolocie — co można przewozić i w jaki sposób

Urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony, laptopy, tablety czy aparaty fotograficzne, towarzyszą nam niemal w każdej podróży. Przewóz elektroniki w samolocie podlega jednak ścisłym regulacjom, zwłaszcza w kwestii baterii litowo-jonowych, które są standardem w większości nowoczesnych urządzeń. W tym artykule omówimy zasady przewozu urządzeń elektronicznych, zwracając szczególną uwagę na akumulatory, ale także na inne istotne aspekty, takie jak ograniczenia dotyczące bagażu podręcznego i rejestrowanego i bezpieczeństwo. Nie zabraknie też kilku bonusowych wskazówek.

Dlaczego baterie są problemem w samolotach?

Baterie litowo-jonowe, stosowane w większości urządzeń elektronicznych, są źródłem energii o wysokiej gęstości. W pewnych warunkach mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Z tego powodu organizacje takie jak Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz narodowe urzędy lotnictwa cywilnego (np. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce) wprowadziły szczegółowe regulacje dotyczące ich transportu. Kluczowe jest rozróżnienie między bagażem podręcznym a rejestrowanym, ponieważ zasady dla każdego z nich znacząco się różnią.

Zasady przewozu baterii litowo-jonowych w samolotach

Zgodnie z wytycznymi IATA, baterie litowo-jonowe o pojemności do 100 Wh mogą być przewożone w bagażu podręcznym bez konieczności uzyskania zgody przewoźnika. Dotyczy to większości smartfonów, tabletów, laptopów i powerbanków. Baterie o pojemności od 100 do 160 Wh wymagają zgody linii lotniczej, a te powyżej 160 Wh są zazwyczaj zabronione w transporcie lotniczym. Wyruszając w podróż, dla spokoju ducha warto też zawsze sprawdzić, jak wyglądają wytyczne konkretnych przewoźników.

Jak sprawdzić pojemność akumulatorów? Zazwyczaj informacje te znajdują się na obudowie urządzenia lub w jego specyfikacji technicznej. Na przykład, przeciętny smartfon ma baterię o pojemności około 10-15 Wh, laptop 40-80 Wh, a popularne power banki od 20 do 100 Wh. Warto jednak upewnić się, czy dany power bank spełnia wymogi. Niektóre tanie modele mogą nie mieć odpowiednich oznaczeń, co może skutkować ich konfiskatą podczas kontroli bezpieczeństwa.

Zapasowe ogniwa, takie jak power banki czy dodatkowe akumulatory do aparatów fotograficznych, muszą być zawsze przewożone w bagażu podręcznym. Przepisy zabraniają umieszczania ich w bagażu rejestrowanym ze względu na ryzyko pożaru, którego nie można szybko opanować w luku bagażowym. Każda zapasowa bateria powinna być zabezpieczona, np. w oryginalnym opakowaniu lub plastikowej torebce, by zapobiec zwarciu po zetknięciu z inną.

Urządzenia elektroniczne w bagażu podręcznym

Większość urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, laptopy, słuchawki bezprzewodowe czy czytniki e-booków, można bez problemu zabrać do bagażu podręcznego. Warto jednak pamiętać o kilku kwestiach:

Kontrola bezpieczeństwa : Podczas odprawy na lotnisku urządzenia elektroniczne, zwłaszcza laptopy i tablety, muszą być wyjęte z torby i umieszczone w osobnych pojemnikach na taśmie skanującej. Niektóre lotniska wymagają także włączenia urządzenia, by potwierdzić, że działa i nie stanowi zagrożenia.

: Podczas odprawy na lotnisku urządzenia elektroniczne, zwłaszcza laptopy i tablety, muszą być wyjęte z torby i umieszczone w osobnych pojemnikach na taśmie skanującej. Niektóre lotniska wymagają także włączenia urządzenia, by potwierdzić, że działa i nie stanowi zagrożenia. Limity bagażu podręcznego : Wymiary i waga bagażu podręcznego różnią się w zależności od linii lotniczej. Na przykład, Ryanair dopuszcza bagaż o wymiarach 40x20x25 cm, podczas gdy LOT pozwala na 55x40x23 cm. Upewnij się, że twój plecak lub torba z elektroniką mieści się w tych limitach.

: Wymiary i waga bagażu podręcznego różnią się w zależności od linii lotniczej. Na przykład, Ryanair dopuszcza bagaż o wymiarach 40x20x25 cm, podczas gdy LOT pozwala na 55x40x23 cm. Upewnij się, że twój plecak lub torba z elektroniką mieści się w tych limitach. Urządzenia z łącznością bezprzewodową: Smartfony, smartwatche czy tablety mogą być używane na pokładzie, ale tylko w trybie samolotowym. W przypadku urządzeń emitujących silne sygnały, takich jak nadajniki radiowe, obowiązują dodatkowe ograniczenia.

Elektronika w bagażu rejestrowanym

Choć bagaż rejestrowany wydaje się wygodnym miejscem na większe urządzenia, takie jak drony czy profesjonalny sprzęt fotograficzny, należy zachować ostrożność. Baterie litowo-jonowe, jak wspomniano, nie mogą znajdować się w bagażu rejestrowanym, co oznacza, że akumulatory do dronów czy kamer muszą być wyjęte i zabrane na pokład. Samo urządzenie, np. korpus drona bez baterii, może być umieszczone w luku bagażowym, ale warto je dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Niektóre linie lotnicze mogą mieć dodatkowe wymagania dotyczące przewozu dużych urządzeń elektronicznych, dlatego zawsze warto sprawdzić regulamin przewoźnika przed wylotem.

Specjalne przypadki: Drony, e-papierosy i inne urządzenia

Drony cieszą się coraz większą popularnością wśród podróżników, ale ich przewóz jest ściśle regulowany. Baterie do dronów muszą być transportowane w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać limitów IATA. W niektórych krajach, takich jak Indie czy Egipt, obowiązują specjalne przepisy dotyczące wwozu dronów, które mogą wymagać zezwolenia.

E-papierosy i urządzenia do wapowania również podlegają ograniczeniom. Mogą być przewożone tylko w bagażu podręcznym, a ich baterie muszą spełniać te same wymogi co inne akumulatory litowo-jonowe. Płyny do e-papierosów podlegają zasadom dotyczącym przewozu cieczy (maks. 100 ml w przezroczystej torebce).

Praktyczne wskazówki dla podróżujących

Sprawdź przepisy przewoźnika i kraju docelowego: Różnice w regulacjach między liniami lotniczymi i krajami mogą być znaczące. Na przykład, w USA TSA (Transportation Security Administration) ma własne wytyczne, które mogą być bardziej rygorystyczne niż w Europie. Zabezpiecz urządzenia: Używaj etui, pokrowców i torebek ochronnych, by zapobiec uszkodzeniu elektroniki. W przypadku zapasowych baterii upewnij się, że styki są zakryte, by uniknąć zwarcia. Oznacz swoje urządzenia: W razie zgubienia bagażu łatwiej będzie odzyskać elektronikę, jeśli będzie oznaczona twoimi danymi kontaktowymi. Naładuj urządzenia przed lotem: Niektóre lotniska mogą wymagać włączenia urządzenia podczas kontroli. Warto mieć naładowany sprzęt, by uniknąć komplikacji. Nie przesadź z power bankami: Choć nie ma ścisłego limitu liczby power banków w bagażu podręcznym, niektóre linie lotnicze mogą ograniczać ich ilość!

Przepisy dotyczące przewozu urządzeń elektronicznych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pasażerów. Incydenty związane z pożarami baterii litowo-jonowych, choć rzadkie, zdarzały się w przeszłości, co skłoniło organizacje lotnicze do zaostrzenia regulacji. Jako podróżni, jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad i świadome pakowanie bagażu. W przypadku podróży samolotem negocjacje w trakcie kontroli raczej nie wchodzą w grę, więc warto od razu przygotować się do podróży w taki sposób, aby uniknąć nieprzyjemności.