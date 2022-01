Kłopoty są najprawdopodobniej spowodowane najnowszą aktualizacją przeglądarki, datowaną na 12 stycznia.

Na stronie https://updownradar.com/status/mozilla.org użytkownicy dzielą się rozwiązaniami tego problemu. Na razie najskuteczniej wygląda to:

Przejdź do about:config (URL)

Ustaw network.http.http3.enabled na false

Uruchom ponownie Firefoksa

Pod tym wpisem jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy.

Użytkownicy dzielą się również innymi metodami. Podobno wystarczy wyłączyć w ustawieniach przesyłanie danych diagnostycznych do Mozilli i problem znika.

Z przeglądarki Mozilli korzysta około 19 proc. Polaków. Najpopularniejszy jest Google Chrome, z którego korzysta korzysta około 58 proc. internautów. Tak wynika z danych zgromadzonych przez serwis StatCounter.

Globalne dane NetAppocatons pokazują, że od 2019 r. do dziś Firefox stracił ponad 50 milionów użytkowników. Tyle osób zrezygnowało z przeglądarki Mozilli, wybierając zamiast niej Chrome’a, Edge’a, Operę czy Safari.

To, co wyróżnia tą przeglądarkę to fakt, że Firefox jest jedyną spośród dużych przeglądarek internetowych, która nie opiera się na silniku Chromium, lecz swoim własnym o nazwie Gecko. Do niedawna z autorskich rozwiązań korzystano też w Operze i Edge’u, ale ostatecznie postawiono tam na Chromium i Mozilla pozostała ostatnim „niezależnym” producentem.