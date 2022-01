10 Gbps na zwykłej kablówce? Testy już trwają

Jeszcze kilka lat temu domowe łącza internetowe o przepustowości 1 Gbps były marzeniem dostępnym tylko dla szczęśliwców z dostępem do światłowodu. Wygląda jednak na to, że niedługo taką, a nawet większą prędkością będą mogli cieszyć się użytkownicy zwykłych kablówek.

Comcast testuje kablową sieć 10G

Popularne kablówki to jedna z najpopularniejszych metod dostępu do sieci internet w miastach, bo oferują świetną przepustowość sięgającą nawet 600 Mbps przy stosunkowo atrakcyjnej cenie. Dzisiaj na nikim nie robi już wrażenia łącze 150 czy 300 Mbps, to praktycznie obecnie standard, a jeszcze kilka lat temu wcale nie było tak różowo. Wygląda jednak na to, że kabel koncentryczny nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa i niedługo może na równi konkurować ze światłowodami. Te obecnie oferują w Polsce zazwyczaj maksymalnie przepustowość na poziomie 1 Gbps. Okazuje się, że kabel koncentryczny ma aspiracje aby osiągnąć jeszcze większą przepustowość.

Amerykańska sieć kablowa Comcast pochwaliła się swoimi najnowszymi osiągnięciami na polu rozwoju internetu kablowego. Projekt 10G nie dotyczy stworzenia sieci bezprzewodowej 10. generacji, a dostarczenia usługi kablowej umożliwiającej transfer danych z prędkości 10 Gbps w obie strony. Takich wartości nie udało się jeszcze osiągnąć, ale ostatnie testy są całkiem obiecującej. Przy pomocy nowego chipu zgodnego ze standardem DOCSIS 4.0 działającego w pełnym trybie full-duplex (jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych) udało się osiągnąć transfer danych po kablu koncentrycznym przekraczający 4 Gbps w obu kierunkach. Dokonano tego przy pomocy modemu stworzonego przez spółkę Broadcom.

Wynik z pewnością robi wrażenie, choć pewnie większość z nas nie byłaby w stanie wykorzystać takiej przepustowości. Typowe karty sieciowe oferują obecnie 1 Gbps, a przy połączeniach bezprzewodowych dopiero standard WiFi 6 stwarza warunki aby ten 1 Gbps przekroczyć. Mimo wszystko warto docenić pracę inżynierów, którzy jeszcze rok temu, w październiku 2020 mogli pochwalić się wynikami na poziomie 1,25 Gbps. 4 Gbps to rezultat znacznie lepszy, a prace nad poprawą protokołu cały czas trwają i Comcast optymistycznie podchodzi do swojego celu jakim jest 10 Gbps.

Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że technologię DOCSIS 4.0 będzie można wykorzystać przy pomocy istniejącej infrastruktury kablowej. Teoretycznie miliony użytkowników na całym świecie już są gotowe na nowy standard, wystarczy że dostaną do dyspozycji odpowiednie modemy oraz centrale po stronie sieci. Wtedy nikt już nie będzie narzekał, że nie ma dostępu do światłowodu ;-).