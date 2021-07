Podróbki AirPodsów to prawdziwa plaga

Trudno nazwać zwykłe AirPodsy najlepszymi słuchawkami TWS dostępnymi na rynku. Zdecydowanie lepiej wypadły AirPods Pro, choć w obu przypadkach nie brzmienie czy czas pracy na jednym ładowaniu są najważniejsze. Chodzi oczywiście o spięcie z ekosystemem Apple i wszystkie korzyści, jakie za tym idą. To często drobiazgi, ale bardzo intuicyjne i przydatne – oglądacie coś na iPadzie z podłączonymi AirPodsami, dzwoni telefon, odbieracie go na słuchawkach na obojętnie jakim urządzeniu, do którego są podłączone. Chcecie zmienić sprzęt, na którym słuchacie muzyki? AirPodsy same wiedzą gdzie ją właśnie uruchomiliście i przepinają się na kolejny sprzęt. Super sprawa, której bardzo mi brakuje kiedy testuję jakiekolwiek inne słuchawki. Bo umówmy się – nawet możliwość jednoczesnego spięcia z dwoma źródłami dźwięku jest śmieszna przy tym, co oferuje Apple.