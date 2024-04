Dbanie o aktywność fizyczną to kluczowy element zdrowego trybu życia. Liczenie kroków to jedna z najprostszych metod monitorowania tego, jak dużo ruszamy się w ciągu dnia. Zazwyczaj wykorzystujemy do tego smartwatche i smartbandy. Ale kroki można też liczyć bez dodatkowych akcesoriów noszonych na nadgarstku.

W tym tekście przyjrzymy się alternatywnym sposobom liczenia kroków bez konieczności posiadania smartwatcha czy innego specjalistycznego urządzenia. Zanim jednak skupimy się na konkretach, warto zastanowić się, dlaczego w ogóle warto robić takie pomiary. Liczenie kroków może wydawać się trywialnym działaniem, ale w tym szaleństwie jest metoda.

Dlaczego warto liczyć kroki?

Liczenie kroków to nie tylko prosta metoda monitorowania codziennej aktywności fizycznej, ale również potężne narzędzie motywacyjne. Oczywiście znajdą się tacy, dla których nie będzie to miało większego znaczenia, ale zawsze warto sprawdzić, czy dokonywanie pomiarów może nam w czymś pomóc. Oto kilka powodów, dla których warto zacząć śledzić liczbę przebytych kroków:

Poprawa zdrowia fizycznego – regularna aktywność fizyczna, nawet w postaci krótkich spacerów, może przynieść szereg korzyści zdrowotnych. Obniża ryzyko chorób serca, udarów mózgu, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Liczenie kroków pozwala monitorować aktywność i zachęca do regularnego wysiłku. Motywacja do ruchu – obieranie sobie celów dotyczących liczby kroków może być skuteczną motywacją do większej aktywności fizycznej. Świadomość zbliżania się do określonego wyniku może zachęcać do dodatkowych wysiłków i stopniowego zwiększenia aktywności. Monitorowanie postępów – liczenie kroków pozwala na monitorowanie postępów w aktywności. Dzięki regularnym pomiarom można obserwować, jak zmienia się nasz styl życia. Świadomość własnego ciała – śledzenie liczby kroków może poprawić naszą relację z ciałem i zachęcić do bardziej aktywnego trybu życia.

Liczenie kroków za pomocą smartfona

Jeśli nie posiadasz smartwatch lub smartbanda, wystarczy smartfon. Jak to działa? Krokomierz w telefonie wykorzystuje wbudowane sensory, głównie akcelerometr, do monitorowania ruchu użytkownika. To czujnik, który mierzy przyspieszenie, czyli zmianę prędkości ruchu w danym kierunku. Gdy nosimy telefon przy sobie, akcelerometr rejestruje ruchy naszego ciała podczas chodzenia, biegu czy innych aktywności fizycznych.

Algorytmy wbudowane w aplikacje do śledzenia aktywności fizycznej, takie jak Google Fit czy Apple Health, analizują dane zebrane przez akcelerometr, aby określić, kiedy następuje ruch charakterystyczny dla kroku. Kiedy zostanie wykryty, liczba kroków zostaje zwiększona. Dzięki temu nawet bez konieczności noszenia dodatkowych urządzeń, można skutecznie śledzić swoją aktywność fizyczną za pomocą smartfona.

Warto zauważyć, że dokładność krokomierza w telefonie może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak jakość sensorów w urządzeniu, sposób noszenia telefonu czy algorytmy używane do interpretacji danych. Niemniej jednak, dla większości osób krokomierz w telefonie stanowi wygodne i wystarczająco precyzyjne rozwiązanie do monitorowania codziennej aktywności fizycznej.

Jak mierzyć kroki w telefonie z Androidem?

Krokomierz w telefonach z systemem Android można uruchomić za pomocą różnych aplikacji dostępnych w Google Play Store. Jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych aplikacji do monitorowania kroków jest Google Fit. Oto co trzeba zrobić, aby śledzić nasz ruch na telefonach z Androidem.

Pobierz aplikację Google Fit – pierwszym krokiem jest pobranie i zainstalowanie aplikacji Google Fit z Google Play Store. Ustaw swoje cele – po zainstalowaniu aplikacji Google Fit możesz ustawić swoje cele dotyczące aktywności fizycznej, w tym liczbę kroków, którą chcesz osiągnąć każdego dnia. Zezwól na dostęp do sensorów – aplikacja Google Fit będzie potrzebować dostępu do czujników w telefonie, takich jak akcelerometr, aby śledzić Twoją aktywność fizyczną. Noszenie telefonu przy sobie – by dokładnie śledzić liczbę kroków, upewnij się, że telefon znajduje się w Twojej kieszeni lub plecaku.

Jak mierzyć kroki na iPhone?

Użytkownicy iPhone'ów mają dostęp do wbudowanej aplikacji Apple Health, która oferuje funkcję liczenia kroków.

Otwórz aplikację Apple Zdrowie (Health) – na iPhone'ach jest ona zainstalowana domyślnie. Wybierz sekcję "Dane zdrowotne" – po otwarciu aplikacji Apple Health przejdź do kategorii "Dane zdrowotne" na dole ekranu. Dane o aktywności – w kategorii "Dane zdrowotne" wybierz opcję "Aktywność", a następnie "Kroki". W tej sekcji możesz dodać dane o swojej aktywności fizycznej, w tym liczbę wykonanych kroków. Zezwól na dostęp do sensorów – podobnie jak w przypadku aplikacji Google Fit, aplikacja Apple Health będzie potrzebować dostępu do sensorów w iPhonie, aby śledzić Twoją aktywność fizyczną.

Aby aplikacja Apple Health dokładnie śledziła liczbę kroków, upewnij się, że masz iPhone'a przy sobie przez większość czasu, szczególnie podczas aktywności fizycznej.

Czy to naprawdę działa?

Liczenie kroków może wydawać się trywialnym sposobem monitorowania aktywności fizycznej, dlatego wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście przynosi to korzyści zdrowotne. Taki monitoring ruchu może być skutecznym sposobem motywacji do większej aktywności fizycznej. Wielu użytkowników zgłasza, że widok zbliżającej się do celu liczby kroków skłania ich do dodatkowych wysiłków i większej aktywności.

Określenie konkretnego celu dotyczącego liczby kroków dziennie może być pomocne w budowaniu zdrowszych nawyków. Ludzie, którzy regularnie śledzą swoją aktywność, często łatwiej osiągają swoje cele zdrowotne. Regularne sprawdzanie liczby wykonanych kroków pozwala zidentyfikować trendy w aktywności fizycznej i podejmować odpowiednie działania, aby zmienić coś w swoim życiu.

Śledzenie liczby kroków może też zwiększyć świadomość własnych nawyków i zachęcić do bardziej aktywnego trybu życia. Dzięki regularnemu monitorowaniu aktywności fizycznej łatwiej zauważyć, które czynności i sytuacje sprzyjają większej aktywności, a które mogą ją ograniczać.