Zabrakło na niej smartfonów, co nie spodobało się artystom. Trudno się temu dziwić, bo to właśnie z tego podatku od smartfonów byłyby największe wpływy. W swoim apelu artyści podają przykład wpływów z opłaty reprograficznej w Niemczech – 332 mln euro, Francji – 277 mln euro, Włoch – 127 mln euro i Węgier – 27 mln euro. W Polsce z kolei jest to 1,6 mln euro.

Argumentując uwzględnienie smartfonów w opłacie reprograficznej, wskazują je jako dzisiejsze centra kultury, i że to właśnie one powinny stanowić podstawę wsparcia dla artystów w postaci tej „symbolicznej” opłaty. Uważają przy tym, że opłata ta nie powinna wpłynąć na ceny smartfonów, gdyż ich producenci „mają możliwość odliczenia jej od swoich wielkich zysków”.

Co ciekawe, w tym samym apelu możemy przeczytać, iż artyści czują się zastraszeni hejtem, który wylał się w ostatnim czasie w internecie na pomysł wprowadzenia podatku od smartfonów, ale jego źródła dopatrują się ze strony producentów i sprzedawców elektroniki.

Wierzymy, że politycy rozumieją rolę i potrzeby polskiej kultury i apelujemy do nich o poparcie dla kompletnego systemu rekompensat i wsparcia dla artystów. Producenci i hurtownicy elektroniki nie zaprzestali torpedowania projektu ustawy, a artyści są teraz atakowani ze zwielokrotnioną mocą. Czujemy się zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa. Poparcie dla systemu wsparcia artystów szybko ukróci tę nagonkę. I o to poparcie apelujemy.

Osobiście mam jednak inne odczucia. Śledzę dyskusje na ten temat na różnych portalach, serwisach społecznościowych, blogach i również pod wpisami na Antyweb w Waszych komentarzach. To prawda, że producenci straszą podwyżkami, ale główny opór jest po stronie społeczeństwa i spowodowany jest samym faktem siłowego i odgórnego zrzucania się na wsparcie dla wszystkich artystów i przez wszystkich użytkowników smartfonów, niezależnie od tego czy i w jaki sposób z tych dóbr kultury korzystają.

Pod apelem podpisały się chyba wszystkie organizacje czy zrzeszenia artystów w Polsce. Jego pełny tekst możecie przeczytać na stronach jednego z nich – STOART.

