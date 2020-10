e-Izba rozwiązanie to argumentuje tym, iż przedsiębiorcy z Chin stosują mechanizmy utrudniające identyfikację zawartości przesyłki, co umożliwia im omijanie obowiązku odprowadzania cła.

Aktualne mechanizmy przeciwdziałania powyższemu zjawisku nie sprawdzają się. Upoważnione do tego organy nie są bowiem w stanie dokonywać dokładnej weryfikacji wszystkich przesyłek, których liczba to nawet kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Trudno sobie wyobrazić, by przy tej liczbie możliwe było dokładne skontrolowanie każdej przesyłki, a następnie wyjaśnienie okoliczności jej nabycia i charakteru transakcji. Wymagałoby to dużych nakładów na rozbudowę aparatu kontrolnego, a jednocześnie przełożyłoby się na znaczące przedłużenie czasu odprawy poszczególnych przesyłek.

Ostatni z postulatów odnosi się do polskich przedsiębiorców, których działalność opiera się na fikcji prawnej pośrednictwa w sprzedaży towarów z platform internetowych z Chin. Chodzi oczywiście tu o tzw. dropshipping, który polega na prezentacji produktów sprzedawanych przez przedsiębiorców w Chinach na swoich stronach (również na Allegro), jako własne.

W momencie, gdy konsument złoży zamówienie na dany produkt za pomocą strony internetowej polskiego przedsiębiorcy stosującego ten mechanizm, wówczas wykorzystywane jest jedno z dwóch rozwiązań:

a. przedsiębiorca jako pełnomocnik zakłada konto dla konsumenta na platformie zagranicznej i dokonuje zakupu produktu, który prezentował na swojej stronie, od przedsiębiorcy zagranicznego, w imieniu i na rzecz konsumenta,

b. przedsiębiorca kupuje towar na platformie zagranicznej na siebie, ale jako dane dostawy podaje dane teleadresowe polskiego konsumenta.

Zdaniem e-Izby to tylko fikcja pośrednictwa, w rzeczywistości dochodzi tu do normalnej sprzedaży, co powinno podlegać opodatkowaniu na normalnych zasadach. Dlatego też, działalność takich firm powinna zostać skontrolowana i ukrócona zwłaszcza, że często przedsiębiorcy w Polsce nie informują konsumentów o takim modelu postępowania, przez co nie mają oni nawet świadomości, że ich dane są przekazywane do przedsiębiorców działających na chińskich platformach sprzedażowych. A to już jest niezgodne z RODO i stanowi daleko idące naruszenie obowiązującego prawa, chroniącego polskich konsumentów.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza.