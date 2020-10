Przekładając to na konkretne dane i liczby, oddaję głos Łukaszowi Sarek, który w w Biuletynie Ośrodka Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej raportuje:

W mieście Xi’an przedsiębiorstwa, które wysyłają przesyłki koleją do e-commerce poprzez Pocztę Chińską albo EMS mogą uzyskać subsydia na 15 proc. kosztu przesyłki, liczone wg ceny standardowej (firmy z reguły płacą mniej na podstawie umów) do łącznej kwoty 1 mln RMB (ok 500 tys. PLN) na firmę. Władze Zhenzghou mogą udzielić wsparcia w wysokości do 80 mln RMB (ok. 40 mln PLN) przedsiębiorstwom z branży e-commerce i subsydiować (do 30 proc.) koszty ubezpieczenia od transakcji zagranicznych. W 2017 r. chiński eksport detaliczny w kanale e-commerce transgranicznym wzrósł o 21,2 proc. do 1,2 bln RMB (ok. 175 mld USD) i jest to 5,5-krotny wzrost od 2012 r.

A to nie wszystko, bo według zasad działania międzynarodowego systemu rozliczania przesyłek pocztowych – opracowanych przez Światowy Związek Pocztowy (Universal Postal Union), do którego należą niemal wszystkie kraje na świecie, opłaty za dostarczenie przesyłek z państw mniej zamożnych – do których zaliczane są Chiny – są znacznie niższe niż pobierane za obsługę dostarczenia wysyłek nadawanych z państw zamożniejszych.

Jedynie USA udało się wynegocjować, by od stycznia 2021 roku mogli pobierać od innych członków opłaty w ustalonej przez siebie wysokości, a nie według tabeli UPU. Przy czym wynegocjować to złe słowo, bo by osiągnąć dla siebie korzystne zasady rozliczeń, Stany Zjednoczone zagroziły we wrześniu 2019 roku opuszczeniem Światowego Związku Pocztowego.

Idąc dalej, mimo korzystnych cen za przesyłki z Chin, przedsiębiorcy z tego kraju i tak nadwyrężają te zasady i dokonują nadużyć poprzez mylne oznaczanie przesyłek paczkowych, jako przesyłki listowe, a także oznaczając ich mniejsze wartości:

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami przesyłki zagraniczne są zwolnione z cła, jeśli ich wartość rzeczywista nie przekracza 150 EUR. Ponadto przesyłki są zwolnione z importowego podatku VAT, jeśli ich rzeczywista wartość nie przekracza 22 EUR. Zwolnienie nie dotyczy towarów wysłanych w ramach realizacji zamówienia wysyłkowego. W praktyce odbiorca przesyłki np. z serwisu AliExpress nie ponosi żadnych z powyższych opłat, gdyż nadawcy często wskazują, że przesyłka jest prezentem o wartości mniejszej niż 45 EUR! Powszechną praktyką jest ponadto zaniżanie wartości przesyłek.

Twórcy raportu wskazują jednocześnie, że system kontroli i poboru podatku VAT oraz cła jest nieszczelny, a kontrolowany jest nieznaczny odsetek przesyłek.