Pisze do Ciebie numer 889 739 934? Uważaj! To oszustwo

Od piątku wiele osób w Polsce dostaje wiadomości od numeru 889 739 934. To kolejna próba oszustwa - ponownie wykorzystuje się do niego Pocztę Polską. Warto zachować ostrożność i nie dać się zwieść.

Zaatakowani wskazują na wiadomość SMS informującą o wstrzymanej dostawie paczki z powodu braku na niej numeru ulicy. Wiadomość zawiera link do uzupełnienia brakujących danych, a niektórzy twierdzą, że otrzymali nawet telefon od rzekomych pracowników Poczty Polskiej. Jednak na ekranie wyświetla się właśnie ten tajemniczy numer 889 739 934, który należy do podsieci Heyah - jak wskazuje serwis Telepolis.

Fałszywa strona przypominająca należącą do Poczty Polskiej zawiera formularz, w którym przestępcy proszą o podanie poprawnych danych teleadresowych. Na etapie zamykania wniosku użytkownicy są pytani jednak o numer karty płatniczej, termin ważności oraz kod CVC2/CVV2. Wygląda to tak, jakby Poczta Polska wymagała uiszczenia opłaty za wysłanie wniosku zawierającego poprawiony numer ulicy.

Warto pamiętać, że podobne oszustwa już wcześniej były przedmiotem ostrzeżeń ze strony CERT. Wówczas wykorzystywane były numery z zagranicy, ale teraz oszuści postanowili działać bardziej lokalnie - trudniej było przekonać ofiary do interakcji z numerem zagranicznym, gdy powoływał się on na polską instytucję.

Poczta Polska reaguje na niebezpieczeństwo

Poczta Polska wydała już potrzebne zalecenia. Wskazuje, że jej poprawny adres w Internecie to https://www.poczta-polska.pl, a do śledzenia przesyłek należy używać adresu https://emonitoring.poczta-polska.pl/.

Incydenty związane z Pocztą Polską, takie jak ten powyżej można również zgłaszać do CERT Poczty Polskiej poprzez wysłanie wiadomości na adres incydent@poczta-polska.pl. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo w Internecie to sprawa priorytetowa, dlatego warto być ostrożnym i nie dać się zwieść oszustom. Jeżeli natomiast nie udało Ci się uniknąć takiego ataku - sprawę od razu zgłaszaj Policji oraz zgłoś się do swojego banku, który wdroży odpowiednie działania. Nigdy nie ujawniaj nikomu danych swojej karty płatniczej - dostawcy energii, poczta, policja, ani inne tego typu podmioty nie będą Cię prosić o podanie takich informacji w wiadomościach e-mail, czy SMS-ach.