Poczta Polska ma nową usługę. Odeśle awizo na emeryturę

Widok awizo w skrzynce pocztowej, to znienawidzony już przez rodaków obraz i niejako synonim działalności Poczty Polskiej. Wprawdzie prawo pocztowe wymaga jeszcze jego stosowania, ale od teraz będzie można go wywalić od razu do kosza. Niestety, nadal z pewnymi wyjątkami.