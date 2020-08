PocketBook Color – czytnik z kolorowym ekranem e-ink dostępny

Czytnik PocketBook Color zdaje się mieć wszystko, co będzie potrzebne do komfortowego czytania książek, magazynów, komiksów i innych materiałów. Zastosowano tu ciekawe rozwiązanie, bo ekran odpowiadający za wyświetlanie treści w odcieniach szarości oferuje wyższą rozdzielczość (i większe DPI), aniżeli ten kolorowy. Dokładnych wartości na jego temat nie podano, ale wiemy, że kolorowy ekran będzie oferował 4096 kolorów, co nie wydaje się wartością zbyt dużą, ale należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z technologią e-ink, a nie klasycznymi OLED-ami czy LCD.

Dla użytkownika dostępne będzie ok. 14 GB (z 16 GB), a pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Czytnik wyposażono w dwurdzeniowy procesor (2 x 1 GHz) i 1 GB pamięci RAM. Na liście kompatybilnych formatów plików nie brakuje tych najpopularniejszych jak PDF-y, epub, doc, mobi czy nawet pliki multimedialne mp3 i m4a. Tych możemy słuchać na słuchawkach podłączonych za pomocą przewodu (przy użyciu dołączonego do zestawu adaptera) albo za pomocą Bluetooth wbudowanego w czytnik. PocketBook obsługuje oczywiście aplikacje firm trzecich, w tym Legimi i EmpikGo – to bardzo ważne, bo jak pisałem dziś czytnik ebooków bez aplikacji nie ma racji bytu.

Specyfikacja PocketBook Color

Ekran 6″ E Ink Kaleido (kolorowy E Ink) Rozdzielczość 1072 x 1448 (w odcieniach szarości)

300 DPI (w odcieniach szarości) Podświetlenie ekranu Tak Poziomy szarości 16(w odcieniach szarości)

4096 (w kolorze) Obsługiwane formaty plików PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, OGG, M4A, M4B Interfejs dotykowy Tak Procesor Dual Core (2x1GHz) Pamięć RAM 1GB Wewnetrzna pamięć flash 16 GB (około 14 GB dostępne dla użytkownika) System operacyjny Kernel Linux USB microUSB slot SD/MMC microSD do 32 GB Wyjście słuchawkowe TAK przez adapter dostępny w zestawie Głośniki zewnętrzne Nie Wi-Fi Tak, 802.11 b/g/n Bluetooth Tak Przeglądarka internetowa TAK WebKit Akcelerometr Tak Języki menu polski, angielski, niemiecki, francuski i inne Słowniki Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913 i inne. (Możliwość wysyłki na e-mail: Angielsko-Polski, Niemiecko-Polski, Rosyjsko-Polski – dwukierunkowe) Bateria 1900 mAh Waga 160 g Wymiary 161,3 x 108 x 8mm Współpraca z systemami Windows, Linux, MacOS Funkcje dodatkowe BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku Gwarancja 24 miesiące Zawartość opakowania czytnik, kabel USB, adapter microUSB – mini jack, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF

PocketBook Color – cena. Tanio nie jest, ale to pierwszy taki czytnik

Nie będę ukrywał, że wobec PocketBooka Color mam spore oczekiwania, tym bardziej, że jego cena to 899 zł. Dużo? Mało? Z pewnością za sześciocalowy czytnik byłaby to kwota całkiem spora, gdy porównamy ją z innymi czytnikami o tych rozmiarach od PocketBooka czy z Kindle Paperwhite 4. generacji, czyli najnowszym modelem. Gdy dodamy jednak do równania jeszcze jeden aspekt, czyli kolorowy ekran, to w tym momencie nie wskażemy żadnego innego dostępnego na rynku konsumenckim produktu z takim wyświetlaczem.

Amazon kilkukrotnie był podejrzewany o to, że potajemnie pracuje nad takim uprzędzeniem i wkrótce powinno mu się udać je zaprezentować. Biorąc jednak pod uwagę kilka faktów, a przede wszystkim kwestię opóźnionego wdrożenia kilku kluczowych funkcji do Kindle’a, które posiadała wcześniej konkurencja, Amazon chyba wcale nie chce być pierwszy. Przypomina mi to zachowanie Apple, które czeka na rozwój wypadków na rynku i rzadko samo podejmuje ryzyko wdrożenia czegoś kompletnie nowego, kreującego rynek.

Rozpoczynamy testy PocketBook Color

Niektórzy z pewnością będą czytnikowi PocketBooka wypominać niedużą przekątną ekrany, bo kolorowy wyświetlacz najlepiej będzie sprawdzał się przy większych formatach publikacji, jak magazyny i komiksy. Na sześciu calach nie wyświetlimy ich prawdopodobnie w pełni komfortowo, więc ta kwestia pozostaje do sprawdzenia. A będzie ku temu okazja, bo czytnik będziemy testować przez najbliższe dni czytając tylko co się da. W związku z tym, jeśli macie jakieś pytania lub życzenia, co konkretnego powinniśmy dla Was przetestować, sprawdzić i zweryfikować, to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji.