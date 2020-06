Kiedyś niedorzeczność, a dziś czytnik ebooków bez aplikacji nie ma racji bytu

Dlatego pomimo mojej sporej sympatii do sprzętu i ekosystemu Amazonu (aplikacje mobilne z funkcją Whispersync synchronizującą postęp czytania książki na różnych urządzeniach), regularnie sprawdzam inne propozycje, w tym czytniki marki InkBOOK, które na rynku obecne są od dłuższego czasu. To właśnie dzięki InkBOOK 8 postanowiłem sprawdzić e-prasę, bo przy 8 calach przekątnej przeglądanie dzienników i tygodników ma (w mojej ocenie) jakikolwiek sens. InkBOOK Explorer to natomiast sprzęt o podobnym metrażu, lecz nowocześniejszy – posiada ekran o wyższej rozdzielczości, podświetlany z opcją zmiany temperatury barwowej światełka, a także ze złączem USB-C. Na krawędziach, na całe szczęście nie zabrakło fizycznych przycisków do zmiany stron. Ramki wokół ekranu są dość szerokie, ale dzięki temu pewniej trzyma się go w rękach. Nie przepadam za ekranami zrównanymi z przednim panelem urządzenia (mniej odporne na uderzenia), ale przed tym trendem chyba już nie uciekniemy.

InkBOOK Explorer z aplikacjami Pocket, Empik Go i Legimi

Czytnik działa pod kontrolą Androida, ale jest to niemal niewidoczne, ponieważ producent przygotował własną nakładkę. Nie uświadczymy tu oczywiście Sklepu Google Play, ale instalacja aplikacji z plików *.apk jest możliwa. Jednocześnie jednak InkBOOK otworzył sobie drzwi do szybszego i łatwiejszego rozbudowywania oferty własnego sklepu z aplikacjami InkBOOK Apps. Nie znajdziemy tam kilkudziesięciu czy kilkuset tytułów, ale te które są dostępne przygotowano z myślą o czytniku i czarno-białym ekranie e-ink. Wśród nich znalazły się takie usługi jak Legimi, Pocket, Empik Go – trójka, z której korzystam najczęściej, ale dla klientów Publio warto wspomnieć i o tej aplikacji.