Nie należę do specjalnych fanów przemieszczania się pociągami. I nie dlatego że sam środek lokomocji jest zły — najzwyczajniej w świecie polska infrastruktura i jakość usług pozostawiają wiele do życzenia. Kiedy udaje mi się do jechać do celu bez przygód i opóźnień - jestem szczerze zaskoczony, a chyba nie tak powinno to wyglądać. W innych częściach świata często stawiam właśnie na ten środek transportu - okazuje się on niezastąpiony przy chęci zwiedzania lokalnych miejsc — a czasem nawet w szybkim przedostaniu się kilkaset kilometrów dalej (tak Japonio, o tobie mowa). Ale za każdym razem jak myślę o długiej jeździe pociągiem - z zazdrością patrzę na składy takie jak pociągi Nightjet, które prezentują właśnie ÖBB i Siemens Mobility.

Nowa generacja pociągów Nightjet. Wygodne, dbające o prywatność i mknące nawet 230 km/h

W czasach kiedy to pociągi powracają do łask, pojawia się coraz więcej rozwiązań na miarę XXI wieku. Do 2025 roku na tory mają wyjechać łącznie 33 nowe, nocne, pociągi Nightjet, które łączą ze sobą komfort, nowoczesny design i bezpieczeństwo.

- Pociągi nocne nabierają rozpędu w całej Europie, ponieważ stanowią przyjazną dla klimatu alternatywą dla lotów na krótkich dystansach. Dzięki nim podróżowanie do miast takich jak Rzym, Wenecja i Mediolan stanie się jeszcze łatwiejsze. Podróżując nocnym pociągiem przyczyniamy się także do znacznego zmniejszenia CO2 - Nightjet jest około 50 razy bardziej przyjazny dla klimatu niż samolot - powiedziała Leonore Gewessler, austriacka minister ds. klimatu.

Pierwsze pociągi Nightjet mają wyjechać na trasy do końca przyszłorocznego lata — i wygodnie dowieźć podróżnych z Wiednia i Monachium do Rzymu, Wenecji czy Mediolanu. Składy Siedmiowagonowe pociągi mają oferować trzy wagony kuszetkowe, dwa sypialniane — a ponadto oferować będą wielofunkcyjny wagon sterowniczy. Maksymalne obłożenie wynosi 254 pasażerów, zaś dzięki zmniejszeniu liczby miejsc (przedział dwuosobowy w wagonach sypialnych; przedział czteroosobowy w wagonach kuszetkowych) oraz nowatorskim mini kabinom dla osób podróżujących samodzielnie ÖBB może spełnić życzenia gości dotyczące większej prywatności. W przyszłości pociągi mają doczekać się także szęściu miejsc dla rowerów oraz dedykowanych miejsc na bagaż i sprzęty sportowe (ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb snowboardzistów i narciarzy) oraz przedział kuszetkowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z niskopodłogowym dostępem.

Podróżni mogą oczekiwać licznych innowacji technicznych. Do nowości na pokładzie należy bezpłatny dostęp do Wi-Fi, który wcześniej był ograniczony do Railjetów i komfortowych kuszetek w Nightjetach. Teraz będzie dostępne dla wszystkich pasażerów w nowej generacji pociągów nocnych Nightjet. Kto chce umilić sobie czas do przyjazdu, może skorzystać z pokładowego portalu ÖBB Railnet i surfować po Internecie, oglądać filmy i programy oraz przeglądać ofertę bezpłatnych czasopism i gazet.

Źródło: informacja prasowa