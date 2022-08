Największy szczyt Afryki z dostępem do szybkiego internetu

Kilimandżaro, góra leżąca w Tanzanii na granicy z Kenią, składająca się z trzech szczytów, które są pozostałościami po wulkanach, może pochwalić się wysokością 5895 m n.p.m., co czyni ją najwyższym szczytem Afryki. Jest to miejsce niesamowicie popularne wśród podróżników, a zdobycie szczytu zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych zadań - można zatem przypuszczać, że popularność urośnie jeszcze bardziej teraz, w momencie, kiedy Kilimandżaro uzyskało dostęp do szybkiego internetu.

Możliwość streamowania wypraw to nie wszystko

Pierwszą rzeczą, która wielu osobom przyjdzie do głowy, to możliwość streamowania wypraw na szczyt góry. Chociaż z pewnością możemy w najbliższym czasie spodziewać się podobnych transmisji na Facebooku, Instagramie, YouTube czy nawet na Twitchu, to warto pamiętać, że nie takie było założenie tej zmiany - chociaż myślę, że nawet osoby poważnie podchodzące do wspinaczki górskiej nie pogardzą napisaniem tweeta czy wrzuceniem Instagram Stories będąc na samej górze Kilimandżaro.

Źródło: Depositphotos

Dostęp do internetu to przede wszystkim większe bezpieczeństwo

Władze Tanzanii podjęły taką decyzję głównie ze względu na bezpieczeństwo osób zdobywających szczyt. Połączenie z internetem pozwoli na nakierowanie wspinaczy na odpowiednią drogę, kiedy ci się zgubią i w ten sposób pomoże wyjść z opresji. Dzięki temu stale będzie możliwa również komunikacja w razie ewentualnej potrzeby wezwania pomocy.

Mimo wszystko, można mieć obawy, że niektórym może to dać zbyt duże poczucie fałszywego bezpieczeństwa - poleganie wyłącznie na aplikacjach i nawigacji niejednokrotnie może sprawić, że wpadniemy w poważne kłopoty. Pod tym względem nadal tradycyjne metody są nie do zastąpienia. Mimo wszystko, jesteśmy świadkami historycznej chwili.

Źródło: TechSpot

Stock Image from Depositphotos