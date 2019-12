Huawei AppGallery to intuicyjny i bezpieczny sklep z aplikacjami

Sklep AppGallery jest preinstalowany na smartfonach i tabletach Huawei i Honor od marca 2018 roku, jeśli więc macie któryś z tych sprzętów, będzie on na nim obecny od razu po wyciągnięciu urządzenia z pudełka. Chcecie go używać na starszych urządzeniach (minimum EMUI 5.0)? Nie ma problemu – wystarczy, że pobierzecie go ze strony internetowej producenta.

W sklepie AppGallery znajdziecie wiele popularnych w Polsce aplikacji. Allegro, Aliexpress, InPost, OLX, Yanosik, Ceneo czy TikTok. A będzie ich jeszcze więcej, bo Huawei mocno inwestuje inwestuje w platformę i ściąga do niej kolejnych developerów. Firma przykłada też szczególną uwagę do bezpieczeństwa, które potwierdzają między innymi certyfikaty ISO 270001 i CSA STAR.

Ale najlepiej zobaczcie jak faktycznie wygląda AppGallery, jak działa i co można w nim znaleźć.

Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.