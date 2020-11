Po 10 latach zmieniłem kablówkę na internet stacjonarny z Play i nie żałuję

Zamówienie i montaż urządzenia dostarczonego przez Play

Zamówienie złożyłem przez internet pozostawiając tylko swój numer telefonu, na który po dwóch godzinach zadzwonił konsultant, z którym dopełniłem resztę formalności. Na drugi dzień przyjechał kurier z umową, a już po godzinie dostałem kolejny telefon, aby umówić się na montaż urządzenia dostępowego. Po trzech kolejnych dniach mogłem się cieszyć z dostępu do sieci z prędkością 600 Mbps. Sam montaż trwał około 30 minut, wykonano go bardzo profesjonalnie i z zachowaniem obecnych środków bezpieczeństwa – co jest bardzo istotne w obecnych czasach. Montażysta był w maseczce i dbał o odpowiedni odstęp, po podłączeniu urządzenia do gniazdka w ścianie oraz konfiguracji routera z wbudowanym modemem pozostawił informacje potrzebne do zalogowania się do sieci. Cały proces przebiegł zatem bardzo sprawnie, a od pierwszego kontaktu do montażu minął niespełna tydzień, to świetny wynik.

Krótkie omówienie routera i jego możliwości

Dostarczone przez Play urządzenie to router z wbudowanym modemem kablowym – Technicolor CGA2121, który jest w zasadzie wszystkim co będzie wam potrzebne aby korzystać z internetu. Modem bez problemu radzi sobie z synchronizacją sygnału z prędkością 600 Mbps, która jest porównywalna z łączami światłowodowymi. Do tego mamy tutaj 4 porty LAN o przepustowości 1 Gbps każdy, do których można podłączyć dodatkowe urządzenia, a także WiFi w standardzie 2.4 GHz i 5 GHz.

Warto też odnotować fakt, że operator daje nam pełny dostęp do ustawień routera. Jeśli zatem chcecie zmienić sobie nazwę sieci WiFi (SSID), przekierować wybrane porty, ustawić zasady dostępu dla poszczególnych urządzeń, czy np. skonfigurować kontrolę rodzicielską to możecie to zrobić wpisując w przeglądarkę domyślny adres – 192.168.0.1. Jak widać też na poniższym screenie, urządzenie obsługuje standard 802.11ac, czyli pozwala na na transfery w paśmie 5 GHz z szybkością nawet 1,3 Gbps.