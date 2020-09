Telewizja nowej generacji i usługi VOD na nowym dekoderze PLAY NOW TV BOX

W porównaniu do klasycznych dekoderów PLAY NOW TV BOX wyróżnia się posiadaniem Chromecasta oraz wyszukiwania głosowego, z których z przyjemnością korzystałem na dekoderze PLAY. Pierwsza z funkcji znakomicie sprawdza się w wielu okolicznościach. Pojedynczy użytkownik może wygodnie kolejkować treści do wyświetlenia ze smartfona na dużym ekranie telewizora (do którego podłączony jest PLAY NOW TV BOX), a w przypadku grupy znajomych wyśmienicie sprawdzi się możliwość wyświetlania zdjęć na większym ekranie czy wspólne układanie playlisty wideo-muzycznej np. z serwisu YouTube. Wyszukiwanie głosowe pozwoli na szybkie sprawdzenie podstawowych informacji oraz znalezienie odpowiedzi na często zadawane pytania. Wszystko to oferuje minimalistyczna skrzyneczka PLAY NOW TV BOX, która wtapia się w otoczenie i nie zwraca na siebie uwagi.

O jakim bogatym wyborze treści mówiłem wcześniej? Do Waszej dyspozycji będą takie aplikacje jak Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video, gdzie w ramach comiesięcznej opłaty otrzymujemy dostęp do kilkunastu tysięcy filmów i seriali gotowych do odtworzenia w każdej chwili, a także Player, TVP VOD oraz Ipla, które posiadają bogatą bibliotekę treści bezpłatnych dostępnych z reklamami i nie będą generować dodatkowych kosztów.

W usługach takich jak Netflix i Prime Video możemy oglądać treści w rozdzielczości 4K i w HDR, a polski Player też posiada seriale oraz filmy w ultra wysokiej rozdzielczości. Każdego miesiąca katalogi usług poszerzane są o kolejne seriale i filmy, więc cały czas przybywa nowości, za którymi czasem nie sposób nadążyć. Dla fanów filmów godną polecenia usługą będzie Chili, gdzie znajdziemy zarówno hity prosto z kina i prawdziwe klasyki, których cena zaczyna się od 4 zł. Zamiast jednorazowych płatności przy każdym zakupie lub wypożyczeniu możemy wybrać dopisanie tych transakcji do rachunku w Play i wszystko uregulujemy raz w miesiącu.