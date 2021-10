Tech Days w RTV EURO AGD. Promocje na piątek

W sklepie RTV EURO AGD akcja Tech Days powoli dobiega końca. To 10 dni promocji stałej i codziennie zmieniająca się oferta Deal Dnia. A co dziś możecie kupić w niższej cenie?

Wśród promocji Tech Days w sklepie RTV EURO AGD przez cały okres jej trwania (lub do wyczerpania zapasów) nadal dostępny jest komputer typu All-in-One Lenovo ideacentre AIO 5-27IMB05 Desktop (model F0EY00DTPB). Wyposażony w 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli pracuje pod kontrolą 4-rdzeniowego procesora Intel Core i3 10100T 10. generacji wspieranego przez układ graficzny Intel UHD Graphics, 8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz i dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB. Znajdziecie w nim najpotrzebniejsze złącza: LAN, jedno HDMI, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, czytnik kart pamięci, wejście/wyjście audio. Do tego wbudowane głośniki, kamera internetowa z mikrofonem. W zestawie znajdziecie też przewodową klawiaturę i mysz. Na dysku zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition. Za ideacentre AIO 5-27IMB05 Desktop w ramach promocji Tech Days w RTV EURO AGD zapłacie do 3 października 2699 zł.

Tech Days w RTV EURO AGD. Promocje na sprzęt elektroniczny

A co ciekawego pojawiło się dzisiaj w ramach Deal Dnia? Do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów możecie kupić w niższej cenie laptop ASUS X515, komputer stacjonarny Lenovo Legion T5, iPad Pro 12,9 cala oraz dysk SSD Apacer AS340 Panther 128 GB.

ASUS X515JA-BQ2110T to laptop z 15,6-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli działający pod kontrolą 4-rdzeniowego procesora 10. generacji Intel Core i5 1035G1 (1,0 - 3,6 GHz) z układem graficznym Intel UHD Graphics wspieranego przez 8 GB pamięci RAM umieszczonej na stałe i dysku SSD M.2 o pojemności 512 GB. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition i znajdziecie w nim czytnik linii papilarnych oraz najpotrzebniejsze porty: wejście/wyjście audio, jeden HDMI, dwa USB 2.0, jeden USB 3.2 Typu C oraz 1 USB 3.2. Za ASUS X515JA-BQ2110T w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 2399 zł.

Komputer stacjonarny Lenovo Legion T5 (model 28IMB05) zamknięty w obudowie typu Mini Tower z uchwytem do łatwego przenoszenia skrywa w sobie płytę główną z 6-rdzeniowym procesorem 10. generacji Intel Core i5 10400 charakteryzującym się częstotliwościami taktowania w zakresie 2,9 - 4,3 GHz. Towarzyszy mu 16 GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX1660 z serii Super z 6 GB pamięci i dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB. W komputerze, oprócz zintegrowanej karty sieciowej z Wi-Fi znajdziecie dwa porty USB 2.0, dwa USB 3.0, jeden USB 3.2 Typu C oraz wejście/wyjście audio. Za Lenovo Legion T5 w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 3799 zł.

Tegoroczna odsłona tabletu iPad Pro z 12,9-calowym ekranem Liquid Retina XDR z mini-LED o rozdzielczości 2732 x 2048 pikseli pikseli z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i jasności 1000 nitów wyposażona została m.in. w aparat główny: 12 Mpix szerokokątny + 1 Mpix ultraszerokokątny + skaner LiDAR, kamerkę TrueDepth z Face ID. Urządzenie działa pod kontrolą autorskiego układu Apple M1 wspieranego przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. W ramach promocji Deal Dnia kupicie go w kolorze gwiezdnej szarości za 5049 zł.

Apacer AS340 Panther 128 GB to podstawowy dysk SSD charakteryzujący się prędkościami odczytu sięgającymi 550 Mb/s i zapisu osiągającymi 500 Mb/s. Za dysk w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 79,99 zł.

Tech Days w RTV EURO AGD. 10 dni promocji

Promocje w ramach Tech Days w sklepie RTV EURO AGD trwają tylko 10 dni. Od 24.09 do 3.10 pojawiać się będą produkty w obniżonych cenach. Są one dostępne przez cały okres trwania akcji. Część produktów będzie jednak dostępna wyłącznie danego dnia. Tak jak wspomniane wyżej komputery, tablet i dysk SSD. Sprawdzajcie strony RTV EURO AGD codziennie - warto polować na przeceniony sprzęt elektroniczny.

Na stronie euro.com.pl produkty znajdujące się w promocji Tech Days oznaczone jako Deal Sezonu kupicie taniej z kodem DEALSEASON2409. Ceny sprzętów oznaczonych jako Deal Dnia obniżycie dziś, 1 października, kodem DEALSDAY0110. Nie musicie ich jednak wpisywać ręcznie. Kody są automatycznie aktywowane po dodaniu przedmiotów do koszyka. Mogą one być również wykorzystane przy zamówieniach telefonicznych dzwoniąc pod numer 855 855 855 (opłata według taryfy operatora) oraz w sklepach fizycznych RTV EURO AGD w godzinach ich funkcjonowania i w czasie obowiązywania kodów.

Warto też zwrócić uwagę na promocję ErrorPrice dzięki której możecie upolować każdego dnia produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. Liczba produktów jest zawsze limitowana, a godzina pojawienia się oferty przypadkowa. W minionych dniach można było kupić np. laptopa HP 15s-eq1112nw w cenie 1699 zł zamiast 2999 zł czy laptopa Acer Nitro 5 AN515-55-5033 w cenie 1999 zł zamiast 3499 zł.

Wpis powstał we współpracy z RTV EURO AGD