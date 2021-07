Plus rozpieszcza klientów. Lato pod znakiem darmowych gigabajtów

Ponadto jeżeli ktoś zdecyduje się podpisać umowę w wyższym abonamencie, Plus, oprócz wspomnianych 150 GB oferuje dodatkowe bonusy. Przede wszystkim – operator obniżył ceny na wiele modeli telefonów i dziś za złotówkę na start i w sumie nawet za mniej niż tysiąc złotych możemy otrzymać bardzo dobry telefon obsługujący sieć 5G. Dodatkowo do tego Plus dorzuca w ramach gratisu abonament na Tidal na dwa lata za darmo, a do wybranych smartfonów – kupon do sieci sklepów Decathlon o wartości od 100 do 200 złotych. Jest więc to oferta, którą zdecydowanie warto rozważyć. Jednak dla wielu osób tak samo ważne jak dobra oferta będzie to, jaki smartfon mogą dostać w niższej cenie.

Oppo A74 5G w Plusie w dużo niższej cenie

Oppo A74 5G to najnowszy smartfon chińskiego producenta wycelowany w użytkowników, którzy oczekują dobrze działającego urządzenia za przyzwoitą cenę. Posiada on wszystko, czego potrzeba, by cieszyć się możliwościami sieci 5G. Dotychczas cena urządzenia w Plusie wynosiła 1117 zł. Operator obniżył ją o ponad 200 zł do 899 zł (1 zł na start i 36 rat po 24,94 zł miesięcznie). Co za tę cenę otrzymujemy?