Do tej pory Plus oferował dostęp do światłowodów w trzech planach z limitem prędkości do 150 Mb/s, 500 Mb/s i 1 Gb/s w cenie odpowiednio – 60 zł, 80 zł i 100 zł miesięcznie.

Nowa oferta na światłowody to na nadal trzy plany, ale zmieniono w niej limit prędkości w najtańszej opcji – do 300 Mb/s za 50 zł. Mamy więc tańszy o 10 zł plan i dwa razy większy limit prędkości. Plan za 500 Mb/s z kolei kosztował będzie 60 zł – 20 zł taniej, a plan z limitem do 1 Gb/s 70 zł, czyli aż 30 zł taniej. Podane niżej ceny w tabelce obejmują rabat 10 zł za korzystanie z programu smartDOM.

Plus wraz ze zmianą oferty podał nowe ceny dostępu do internetu dla właścicieli domków jednorodzinnych oraz małych firm. I tak, za limit prędkości do 300 Mb/s abonament miesięczny będzie wynosił 70 zł dla domków i 40 zł netto dla firm. Prędkość do 500 Mb/s – 80 zł i 50 zł, a za limit do 1 Gb/s – 90 zł i 60 zł. Nowa oferta ma być dostępna od dzisiaj, dla nowych klientów i przedłużających umowę obowiązuje promocja – 3 miesiące bez płacenia abonamentu.

