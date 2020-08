Do tego dochodzi dekoder (pamięć flash 16 GB, z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD, czterordzeniowy procesor i port USB 3.0 do odtwarzania filmów z zewnętrznych nośników) z Androidem 9.0 na pokładzie, a więc z dostępem do aplikacji w Google Play i obsługa z pilota, czyli możemy ze zwykłego telewizora zrobić sobie Smart TV. 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video, oraz 12 miesięcy HBO GO, co robi już naprawdę duże oszczędności, za samo HBO GO prawie 300 zł.

Nie bez znaczenia jest jeszcze możliwość korzystania z aplikacji mobilnej PLAY NOW, z której możemy wysyłać na TV treści wideo przy użyciu Chromecast, bez zużywania transferu danych z oferty głosowej. Tak więc, jeśli nie potrzebujemy dostępu do internetu stacjonarnego, możemy tu zaoszczędzić dodatkowe 35 zł, na przykład na dostęp do Netfliksa.

Reasumując, Play przygotował aktualnie naprawdę dobrą ofertę pod względem i zawartości i cen. Powyższa symulacja oparta jest na założeniu, że jesteśmy już klientami Play, ale warta też jest rozważenia przez klientów z zewnątrz, bo koszt samej usługi PLAY NOW TV BOX rośnie tu do 20 zł z podstawowym pakietem telewizyjnym i 45 zł miesięcznie za wszystkie dodatkowe pakiety.

Źródło: Play.